تشيزني حارس برشلونة يرفض التخلي عن عادة سيئة

كشف حارس المرمى المخضرم فويتشيك تشيزني أنه لن يتخلى عن عادته السيئة رغم تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم والانضمام إلى برشلونة.

وبعد إصابة مارك أندريه تير شتيغن الخطيرة في الركبة الشهر الماضي، التي ستبقيه خارج الملاعب لفترة طويلة، تم إقناع تشيزني بالعودة إلى الملاعب بعد رحيله عن يوفنتوس في أغسطس/آب.

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ويؤكد حارس المرمى أن ما يفعله خارج الملعب في حياته الشخصية لا ينبغي أن يثير اهتمام أي شخص.

وقال تشيزني في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" "هناك أشياء لا أغيرها في حياتي الشخصية. التدخين؟ هذه عادة في حياتي الشخصية ولن أغيرها ولا علاقة لأحد بها إذا كنت أدخن، أعتقد أن هذا لا يؤثر على ما أفعله في الملعب، فأنا أبذل مجهودا مضاعفا".

واعترف تشيزني أنه رغم عدم نيته التوقف عن التدخين، فإن هناك حدودا معينة يضعها "أنا لا أفعل ذلك أمام الأطفال لأنني لا أريد أن أترك تأثيرا سيئا عليهم، في بعض الأحيان يلتقط أحدهم صورة من بين الأشجار التي أدخن فيها سيجارة، وهذا خطؤهم وليس خطأي".

وختم "إذا كان شخص ما يعتقد أنني سأغير الطريقة التي أتعامل بها في حياتي الشخصية فعليه أن يفكر في أمر آخر، لقد كنت على هذا النحو طوال حياتي. وهذه الأشياء ببساطة ليست من شأن أحد، أريدهم أن يحكموا علي كحارس مرمى وليس البحث عن قصص لا يهتم بها أحد حقا".

وخاض تشيزني خلال مسيرته في صفوف أرسنال الإنجليزي 181 مباراة وحقّق 3 ألقاب (كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة)، كما لعب في روما 81 مباراة، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس ويشارك في 252 مباراة ويتوج بـ8 ألقاب (بطولة الدوري الإيطالي (3)، كأس إيطاليا (3)، كأس السوبر الإيطالي (2)).