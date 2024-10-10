مباريات كأس السوبر الإسبانية المقررة في السعودية دون وقت إضافي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس إلغاء الوقت الإضافي في مباريات كأس السوبر الإسبانية.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت أن "الهدف (هو) تخفيف العبء عن اللاعبين في البطولات التي ينظمها الاتحاد".

وانتقد لاعبون ومدربون جدول المباريات الذي يتكدس بمرور الوقت، وحذر روردي لاعب وسط مانشستر سيتي الشهر الماضي من أن اللاعبين قد يضربون إذا لم يتحسن الوضع.

وتقرر زيادة عدد الفرق المشاركة في المسابقات القارية الثلاث في أوروبا إلى 36 فريقا هذا الموسم، وقال اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) في يوليو/تموز الماضي إنه سيتقدم بشكوى أمام الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي بشأن جدول المباريات الذي يضعه الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأوضح الاتحاد الإسباني أن القرار، الذي ينطبق على بطولتي الرجال والسيدات على حد سواء، جاء "استجابة للأندية المشاركة في هذه البطولة".

ويعني هذا التغيير اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم اللقاءات التي ينتهي وقتها الأصلي بالتعادل.

وتقام كأس السوبر الإسبانية 2025 في السعودية بين 8 و12 يناير/كانون الثاني المقبل بمشاركة ريال مدريد بصفته بطلا للدوري 2023-2024 وغريمه برشلونة الذي حل ثانيا في المسابقة المحلية، إضافة إلى أتلتيك بيلباو بطل الكأس 2023-2024 ووصيفه ريال مايوركا.