أغنية من جماهير ليفربول تشيد بماك أليستر وتسخر من ميسي ومارادونا

أشادت جماهير ليفربول بالمستويات العالية التي يقدمها نجمها الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وأهدته أغنية تمدحه وتقلل من شأن الأسطورتين الأرجنتينيتين ليونيل ميسي ودييغو مارادونا.

ومنذ أن انضم من برايتون عام 2023 أصبح الدولي الأرجنتيني المفضل لدى الجماهير في أنفيلد، وأثار إعجاب الجماهير بتعدد استخداماته والتزامه.

ويتألق النجم الأرجنتيني مع "الريدز"، وخاض معه 52 مباراة في كل البطولات سجل خلالها 8 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة أخرى، وقاد الفريق إلى تحقيق كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الماضي.

https://twitter.com/EPLworld/status/1844019041461268566

وكشف مقطع فيديو تم تداوله على موقع "إكس" عن الأغنية التي صنعتها جماهير ليفربول للاعبها الأرجنتيني والتي تتغنى بمستواه، لكنها في الوقت ذاته تقلل من مواطنيْه مارادونا وميسي.

وتقول كلمات الأغنية "مارادونا جيد ولكنه كان مجنونا، ميسي كان بخير حتى يوم الثلاثاء عندما واجه ليفربول"، في إشارة إلى مباراة الريمونتادا الشهيرة التي خسرها برشلونة الإسباني بقيادة قائد الأرجنتين أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وتكمل الأغنية "ماك أليستر.. أفضل من أنجبت الأرجنتين".

وتحوم الشكوك حول عودة ماك أليستر إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين عندما يواجه فنزويلا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وتعرّض الدولي الأرجنتيني لإصابة واستبدل في الشوط الثاني خلال فوز "الليفر" على كريستال بالاس بهدف نظيف في البريميرليغ الأسبوع الماضي.