نجوم الرياضة العالمية يودعون نادال بعد اعتزاله التنس

أعلن الإسباني رافائيل نادال -اليوم الخميس- أنه سيعتزل التنس الاحترافي بعد نهائي كأس ديفيز، وقاد غريمه الأزلي روجر فيدرر قائمة مودعي الأسطورة الإسباني.

وفي ما يلي اقتباسات وردود فعل بعض نجوم الرياضة العالمية على إعلان نادال الاعتزال:

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روجر فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى

"يا لها من مسيرة رائعة يا رافا! كنت أتمنى دائما ألا يأتي هذا اليوم أبدا. شكرا لك على الذكريات التي لا تُنسى وكل إنجازاتك الرائعة في اللعبة التي نحبها. لقد كان شرفا كبيرا لي!".

قائد فرنسا كيليان مبابي

"تهانينا على مسيرتك يا رافا، أنت مثال يُحتذى به، لاعبا وشخصا. استمتع باعتزالك. ستظل دائما أسطورة".

رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز

"رافا نادال مصدر فخر لبلدنا، وهو مثال للقيم الرياضية الأساسية، التي صاغ بها مسيرته الاستثنائية بأكملها".

قائد البرتغال كريستيانو رونالدو

"رافا، لقد خضت مسيرة لا تصدق! ألهم تفانيك وشغفك وموهبتك المذهلة الملايين حول العالم. كان شرفا لي أن أشهد رحلتك وأن أكون صديقا لك. تهانينا على مسيرتك المهنية المذهلة! استمتع باعتزالك!".

الاتحاد الإسباني لكرة القدم

"واحد من أبنائنا المخلصين وأحد أعظم الرياضيين الذين أنجبتهم بلادنا على الإطلاق يعتزل. شكرا لك رافا، على ألقابك، وعلى قيمك وعلى وقوفك بجانبنا في بطولة أوروبا الأخيرة. من فضلك، اسمح لنا بالهتاف باسمك مرة أخرى. وداعا رافا!".

المصنف الثاني عالميا كارلوس ألكاراز

"من طفل شاهدك على شاشات التلفزيون وراوده حلم أن يصبح لاعب تنس، إلى من حظي بشرف اللعب معك في رولان غاروس ممثلا لإسبانيا في الألعاب الأولمبية!".

"شكرا جزيلا لكونك مثالا على جميع المستويات، إرثك لن يتكرر. استمتعت بك كثيرا وسأفتقدك بشكل أكبر عندما تعتزل بعد كأس ديفيز، يا رافا".

رود ليفر الحاصل على 11 لقب في البطولات الأربع الكبرى

"اعتزال صعب آخر. إنه شيء حتمي، ولكنني سأفتقد مشاهدته (نادال) وهو يقاتل على كل نقطة كأن حياته تعتمد عليها. إنه إنسان رائع حقا، أطيب الأمنيات".

المصنف الأول عالميا يانيك سينر

"إنها أنباء حزينة لعالم التنس بأكمله، وليس للاعبين فقط. ما أستطيع قوله هو أنني كنت محظوظا جدا، لأنني تعرفت عليه أيضا، فهو إنسان رائع".

"لمسنا جميعا مدى جودته لاعبا والدروس التي علمنا إياها، خاصة في ما يتعلق باللاعبين الشبان، وكيفية التصرف في الملعب والتعامل مع المواقف الصعبة. لقد منحنا جميعا كثيرا من المشاعر عندما شاهدناه يلعب".

"وأيضا البقاء متواضعا في الوقت نفسه، وعدم التغير مع النجاح، واختيار الأشخاص المناسبين من حوله، وتكوين عائلة رائعة. لكن بطريقة أخرى، كل شيء له بداية ونهاية أيضا. لذا، نعم، هو وحده من يحدد ظروفه، لكنه في النهاية قرار صعب للغاية".

وصيف بطل ويمبلدون السابق نيك كيريوس

"رافا لا تعتزل، أريد أن ألعب معك للمرة الأخيرة. جمعتنا المنافسة، لكنك كنت محاربا رائعا. أتمنى لك كل التوفيق والنجاح مستقبلا".

بطلة أميركا المفتوحة السابقة كوكو جوف

"أنت مدهش! كان من الرائع أن أشهد عظمتك وأخلاقيات عملك وأن أتمكن من التعلم منها. أتمنى لك كل التوفيق في الفصل التالي من حياتك".

المصنفة الثانية عالميا سابقا أنس جابر

"شكرا لك رافا على إلهامي وإلهامنا جميعا. سنفتقدك كثيرا".

البطل السابق لبطولة أميركا المفتوحة أندي روديك

"رافا الرائع. أشكرك على كل الذكريات. شكرا يا صديقي".

الصينية تشنغ تشين ون الحاصلة على ذهبية أولمبياد باريس 2024

"إنه قائد جيل.. يلهمني كثيرا، وحتى الآن، عندما أمر بلحظة صعبة، أفكر في مدى قوة عقلية رافا نادال في التنس.. لكن لكل أسطورة يحين دائما وقت الاعتزال".

بطل العالم للدراجات النارية 6 مرات مارك ماركيز

"شكرا لك رافا على كونك مرجعا لنا جميعا!".