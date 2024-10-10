قطر تفوز على قرغيزستان في تصفيات كأس العالم 2026

حققت قطر فوزها الأول في الجولة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بانتصارها 3-1 على ضيفتها قرغيزستان اليوم الخميس.

ورفعت بطلة آسيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع، متأخرة بفارق 3 نقاط عن أوزبكستان وإيران صاحبتي صدارة المجموعة الأولى.

وظلت قرغيزستان بلا أي نقاط لتتذيل المجموعة بعد 3 مباريات.

ومنح المعز علي التقدم لصاحبة الأرض قرب نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل تاميرلان كوزوباييف مدافع قرغيزستان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 63.

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وقلص آليماردون شوكوروف الفارق في الدقيقة 76، لكن البديل إبراهيم الحسن سجل هدف ضمان الفوز بعدها بـ5 دقائق.

وقال أحمد فتحي لاعب قطر لشبكة (بي.إن سبورتس) "كانت مباراة صعبة. لا يوجد فريق سهل في التصفيات".

وسيطرت قطر على الكرة منذ بداية المباراة لكنها لم تشكل أي خطورة مبكرة على مرمى الفريق الزائر، قبل أن تبدو قرغيزستان قريبة من التسجيل على عكس سير اللعب.

وتوغل جويل كوجو، المولود في غانا، من الجانب الأيسر وسدد كرة متقنة أبعدها مشعل برشم حارس قطر في الدقيقة 30.

ورد فريق المدرب ماركيز لوبيز بهدف علي بعد ركلة ركنية نفذها إدميسلون وصلت إلى عبد الرحمن مصطفى الذي أطلق ضربة رأس اصطدمت بالقائم لتعود لمهاجم الدحيل الذي حولها بصدره في الشباك.

وكاد إدميسلون، المولود في بلجيكا، أن يجعل النتيجة 2-صفر فور بداية الشوط الثاني لكن تسديدته من الجانب الأيسر لحافة منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وأهدر أكرم عفيف مهاجم قطر فرصة خطيرة بعدما تلقى تمريرة من علي لكن تسديدته من وضع الانفراد اصطدمت بالعارضة وتحولت لخارج الملعب في الدقيقة 55.

لكن عفيف تسبب في الهدف الثاني بعدما أطلق تمريرة منخفضة فشل كوزوباييف في إبعادها لتسكن شباكه بالخطأ.

https://x.com/beINSPORTS/status/1844429297815032310

وسجل شوكوروف هدفا للفريق الزائر بتسديدة قوية من مدى قريب استقرت في الزاوية العليا، لكن البديل الحسن أعاد فارق الهدفين لقطر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف، رغم وجود أكثر من كرة داخل أرض الملعب أثناء إطلاق الحسن لتسديدته بعد تمريرة من علي.

وتلعب قطر أمام إيران في الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، بسبب "الوضع الأمني السائد" في إيران.

وأضاف فتحي "كنا نريد التسجيل منذ البداية والحمد لله نجحنا في هذا الأمر. اليوم سنحتفل ومن الغد سنبدأ التركيز على مباراة إيران".

ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حين يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.