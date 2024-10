الإسباني نادال يعتزل التنس بعد كأس ديفيس للمنتخبات

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال -اليوم الخميس- إنه سيعتزل اللعبة بعد نهائيات كأس ديفيس للمنتخبات المقررة في ملقة الشهر المقبل.

وقال حامل لقب 22 بطولة كبرى في شريط فيديو على حسابه "سأعتزل كرة المضرب الاحترافية. في الحقيقة عشت سنوات صعبة، خصوصا آخر عامين. لم أكن قادرا على اللعب دون قيود. طبعا هذا قرار صعب، لكن في هذه الحياة هناك بداية ونهاية لكل شيء".

وتابع نادال (38 عاما) الذي تعرض لإصابات كثيرة في السنوات الأخيرة "حان الوقت لوضع حد لمسيرة طويلة وناجحة جدا لدرجة لم أكن أتوقعها. أنا متحمس جدا أن تكون دورتي الاخيرة في نهائيات كأس ديفيس حيث أمثل بلدي".

وكان نادال قد سيطر على كرة المضرب العالمية لسنوات مع السويسري المعتزل روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش. حقق الثلاثي سويا لقب 66 بطولة كبرى.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024