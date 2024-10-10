الإسباني نادال يعتزل التنس بعد كأس ديفيس للمنتخبات

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال اليوم الخميس أنه سيعتزل اللعبة بعد نهائيات كأس ديفيس للمنتخبات والمقررة في ملقا الشهر المقبل.

وقال حامل لقب 22 بطولة كبرى في شريط فيديو على حسابه "سأعتزل كرة المضرب الاحترافية، في الحقيقة عشت سنوات صعبة، خصوصا آخر عامين، لم أكن قادرا على اللعب دون قيود، طبعا هذا قرار صعب، لكن في هذه الحياة هناك بداية ونهاية لكل شيء".

وتابع نادال (38 عاما) -الذي تعرض لإصابات كثيرة في السنوات الأخيرة- "حان الوقت لوضع حد لمسيرة طويلة وناجحة جدا لدرجة لم أكن أتوقعها، أنا متحمس جدا لأن تكون دورتي الأخيرة في نهائيات كأس ديفيس حيث أمثل بلدي".

وكان نادال قد سيطر على كرة المضرب العالمية لسنوات مع السويسري المعتزل روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وحقق الثلاثي معا لقب 66 بطولة كبرى.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

وأضاف "الماتادور" -الذي أحرز لقب كأس ديفيس مع إسبانيا عام 2004 عندما كان بعمر الـ18، وهو الأول من أصل 4 آخرها في 2019- "أشعر بأني محظوظ للغاية للتجارب التي عشتها، أريد أن أشكر مجتمع التنس والناس المنخرطين في هذه الرياضة: زملائي -خصوصا خصومي اللدودين- أمضيت ساعات كثيرة معهم وعشت لحظات سأبقى أذكرها طوال حياتي".

وتابع ابن مايوركا -الذي أحرز لقب رولان غاروس على أرض ترابية 14 مرة (رقم قياسي)- أن "الحديث عن فريقي صعب نوعا ما لأنه كان جزءا من حياتي، ليسوا مجرد زملاء عمل بل أصدقاء، وقفوا بجانبي في كل اللحظات التي كنت بحاجة اليهم، لحظات صعبة ولحظات جميلة".

وتطرق نادال إلى عائلته "هي كل شيء بالنسبة لي، والدتي قامت بكل التضحيات كي نحصل على كل شيء، زوجتي ميري، نحن معا منذ 19 سنة، شكرا لكل شيء، أعتقد أنك كنت أفضل رفيقة في السفر، مشاهدة طفلي ينمو كل يوم كانت مصدر قوة جعلتني أصمد ومنحتني طاقة الاستمرار، وشقيقتي كانت علاقتنا رائعة معا".

وتحدث "رافا" عن عمه توني -الذي عمل سنوات طويلة مدربا له- "هو سبب ممارستي كرة المضرب، بفضله تخطيت لحظات صعبة في مسيرتي، أما والدي فكان مصدر إلهام لي بكل ما للكلمة من معنى".

وشكر نادال الجماهير التي منحته الطاقة في كل اللحظات "كل ما حققته كان حلما يتحقق، أترككم براحة بال بعد تقديمي الأفضل".

وتلعب إسبانيا في ربع نهائي كأس ديفيس مع هولندا في 19 الشهر المقبل، وفي حال فوزها تواجه المتأهل بين ألمانيا وكندا، في حين يقام النهائي في الـ24 منه.