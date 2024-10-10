كشفت منصة "فوتبول بانشمارك" عن حجم الأموال التي تتلقاها الأندية من أجل تغيير أسماء ملاعبها لصالح الرعاة الرئيسيين.

وأصبح "طيران الرياض ميتروبوليتانو" هو الاسم الجديد لملعب أتلتيكو مدريد الإسباني بموجب اتفاق مدته 9 سنوات تم التوصل إليه مع شركة الطيران السعودية "طيران الرياض" الراعي الرئيسي الجديد.

ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن التسمية الجديدة للملعب، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليغانس.

ووفقا لبنود العقد سيحمل الملعب التسمية الجديدة إلى غاية 2033 مقابل 10 ملايين يورو عن كل موسم.

وكان يطلق على الملعب في موسمي 2022-2023 و2023-2024 والمباريات الأولى من هذا الموسم، اسم سيفيتاس ميتروبوليتانو، نسبة للراعي السابق شركة الإنشاءات الإسبانية.

في 2022، أعلنت الشركة السويدية "سبوتيفاي" لبث الموسيقى والبودكاست أنها ستقوم بتغيير اسم ملعب الكامب نو إلى "كامب نو سبوتيفاي" بعد وضع اللمسات الأخيرة لعقد الرعاية الجديدة مع النادي الكتالوني.

وبموجب العقد يحصل برشلونة على 5 ملايين يورو عن كل موسم لمدة 3 سنوات.

وسيتفاوض برشلونة مع الراعي الجديد، على المبلغ المرتبط بتسمية ملعب الكامب نو مرة أخرى، ويتطلع البلوغرانا للحصول على ما بين 20 إلى 25 مليون يورو في الموسم لإطلاق اسم "كامب نو سبوتيفاي" على ملعب النادي بالسنوات المقبلة.

فيما يلي قائمة أكثر 10 ملاعب تحقيقا للإيرادات مقابل تغيير أسمائها:

10-أرسنال الإنجليزي: ملعب الإمارات (6.90 ملايين يورو عن كل موسم).

9-فنربخشة التركي: ملعب أولكر (8.30 ملايين يورو عن كل موسم).

8-لوس أنجلوس إف سي الأميركي: ملعب بي إم أو (9.20 ملايين يورو عن كل موسم).

7-أتلتيكو مدريد الإسباني: طيران الرياض ميتروبوليتانو (10 ملايين يورو عن كل موسم).

6-شتوتغارت الألماني: مرسيدس بنز أرينا (10 ملايين يورو عن كل موسم).

5-يوفنتوس الإيطالي: ملعب أليانز (10.30 ملايين يورو عن كل موسم).

4-بوروسيا دورتموند الألماني: سيغنال إيدونا بارك (11.10 مليون يورو عن كل موسم).

3-أتلانتا الإيطالي: ملعب مرسيدس بنز (11.10 مليون يورو عن كل موسم).

2-بايرن ميونخ الألماني: أليانز أرينا (13 مليون يورو عن كل موسم).

1- برشلونة الإسباني: سبوتيفاي كامب نو (20 مليون يورو عن كل موسم)، عندما ينتقل برشلونة إلى الملعب.