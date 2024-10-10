تجاهل ميسي ورونالدو.. بونوتشي يكشف عن أصعب مهاجم واجهه

كان ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس وميلان السابق، "محظوظا" لمواجهة أبطال عظماء في مسيرته، بما في ذلك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عندما كانا في ريال مدريد وبرشلونة على التوالي، لكن "كابوسه" الحقيقي كان مهاجما آخر.

ويعد بونوتشي أحد أفضل المدافعين في جيله، حيث فاز بالدوري الإيطالي ثماني مرات مع يوفنتوس، وكأس الأمم الأوروبية 2020 مع منتخب إيطاليا، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع السيدة العجوز.

وخلال لقاء صحفي مع قناة سكاي كالتشيو، تحدث بونوتشي (37 عاما)، الذي يُعد أحد أفضل المدافعين في التاريخ، عن أصعب المهاجمين الذين واجههم في مسيرته، ولم يتحدث الدولي الإيطالي السابق عن ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي ورونالدو مهاجم النصر السعودي.

وقال المدافع المميز "اللاعب الذي أثر علي أكثر والذي استمتعت به أكثر هو الأوروغوياني لويس سواريز لأنه كان يضرب ويتعرض للضرب دون أي مشكلة.. أما كابوسي الحقيقي فهو مهاجم منتخب كولومبيا".

زاباتا الكابوس الحقيقي

كشف الدولي الإيطالي السابق أنه عانى خلال مواجهة الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا السابق وتورينو الحالي أكثر من مواجهة ميسي ورونالدو.

وقال بونوتشي "كابوسي الذي لم يجعلني أنام في الليل كان زاباتا. يا إلهي، قبل المباريات ضد فريقه أتالانتا، لم أستطع النوم في الليل. بنيته الجسدية كانت كابوسي. ثم كنت محظوظًا بما يكفي للعب ضد العديد من الأبطال مثل ديدييه دروغبا، ورونالدو، وميسي، وفرناندو توريس".

وفي السنوات الـ11 الماضية في الدوري الإيطالي، لعب زاباتا ضد بونوتشي في مناسبات متعددة.

وأعلن أسطورة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا اعتزاله كرة القدم الاحترافية في نهاية موسم 2023-2024 بعد أن أمضى الأشهر الستة الأخيرة من مسيرته مع عملاق الدوري التركي فنربخشة.

شارك بونوتشي لأول مرة مع المنتخب الإيطالي الأول في مارس/آذار 2010، وسجل 8 أهداف في 121 مباراة مع المنتخب الإيطالي.