مباراة إيران وقطر لتصفيات كأس العالم ستقام في الإمارات

ستقام مباراة إيران البيتية أمام قطر، الثلاثاء المقبل ضمن الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، في الإمارات لأسباب أمنية، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الخميس.

وقال الاتحاد القاري إن المباراة "سوف تقام على ملعب محايد في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بعد الأخذ الحريص بعين الاعتبار الوضع الأمني السائد، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والأطراف المعنية".

وكان من المفترض أن تقام المباراة في مشهد شمال إيران، لكن الوضع الأمني المتوتر بين إيران وإسرائيل التي هددت بالرد على طهران بعدما نفذت الأخيرة هجوما صاروخيا على تل أبيب الأسبوع الماضي، دفع إلى نقل اللقاء.

وكانت وكالة مهر الإيرانية نقلت عن نائب أمين عام الاتحاد الإيراني لكرة القدم حامد مؤمني قوله إن بلاده اقترحت ثلاثة حلول "الخيار الأول أن يتبادل الفريقان استضافة مباراتي الذهاب والإياب، على أن يقام لقاء الذهاب (الجولة الرابعة) في الدوحة، كي تتمكن (إيران) من استضافة الفريق (قطر) في طهران في الرابع (الخامس بحسب برنامج فيفا) من حزيران/يونيو".

أما الخيار الثاني أن "يسافر المنتخب الوطني القطري إلى طشقند (أوزبكستان)" لخوض المباراة هناك عوضا عن إيران، فيما "سيكون الخيار التالي أن تستضيف دبي المباراة".

وقبل لقائها قطر، تحل إيران الخميس ضيفة على أوزبكستان في طشقند، فيما يلعب "العنابي" على أرضه ضد قرغيزستان.

وتتشارك إيران وأوزبكستان صدارة المجموعة الأولى بست نقاط لكل منهما بعد فوزهما بمباراتيهما الأوليين، فيما تحتل قطر المركز الخامس بنقطة من مباراتين.

وكان الاتحاد الآسيوي اعتبر نادي موهون باغان سوبر جاينت الهندي منسحبا من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، بعد فشله في الحضور إلى تبريز لخوض مباراته ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضد نادي تراكتور الإيراني في الثاني من الشهر الحالي.

وبالتالي، تم شطب نتيجته في الجولة الأولى ضد رافشان الطاجكستاني (0-0).