استبعاد ديمبلي من مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا "لأسباب تأديبية"

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان -أمس الاثنين- إنه استبعد المهاجم عثمان ديمبلي من تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الليلة، بعدما فشل اللاعب في تلبية "متطلبات" الفريق.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المدرب واللاعب أجريا مناقشة بعد فوز باريس سان جيرمان 3-1 على رين يوم الجمعة، وأن ديمبلي استبعد من التشكيلة لمباراة الليلة أمام أرسنال لأسباب تأديبية.

وأكد لويس إنريكي عدم وجود أي خلاف بينه وبين ديمبلي، وأنه اتخذ هذا القرار من أجل مصلحة الفريق.

وأبلغ لويس إنريكي مؤتمرا صحفيا "إذا لم يلتزم أحد بمتطلبات الفريق فهذا يعني أنه ليس جاهزا.. هذا يعني أنه في مثل هذا الأسبوع المهم، ومع وجود مباراة مهمة قادمة، نحتاج إلى أن يكون كل لاعب في قمة تركيزه".

وتابع أن "هدفي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق وهذا كان قراري".

وتعرض المدرب لمزيد من الضغوط بسبب اتخاذ هذا القرار المهم باستبعاد لاعب سجل 4 أهداف في 6 مباريات بالدوري قبل هذه المباراة الأوروبية المهمة.

وقال المدرب "تعتقد أنه من السهل تكوين فريق. تضغط على زر ويلعب أفضل 11 لاعبا وكل شيء يسير على ما يرام. لا، تكوين فريق يتطلب قدرا معينا من الظروف التي يمكن أن تكون صعبة. بالأمس كان علي اتخاذ قرار صعب لكنني أعتقد أنه القرار الأفضل بلا أدنى شك".

وتابع أنه "سأتخذه 100 مرة أخرى. هذا لا يعني أن الوضع لا رجعة فيه. لكن هذا هو أفضل وضع للفريق الآن في رأيي".

ولم يقدم المدرب المزيد من التفاصيل حول ما حدث مع ديمبلي، لكنه قال إن وظيفته هي تكوين فريق وهذا ما سيستمر في القيام به.

وأوضح أنه "لن أصنع أزمة من الأمر، لم يكن هناك خلاف بيني وبين اللاعب. كانت هناك مشكلة في مسؤولية اللاعب تجاه الفريق. لا شيء آخر.. لقد وقعت مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي لتكوين فريق. هذا ما أؤكد عليه. حتى اليوم الأخير الذي أكون فيه في باريس، سأقوم بصناعة فريق".

وختم بأن فريقه "شجاع ويتحلى بالجرأة ويلعب كرة قدم جيدة أو يحاول. في اليوم الأول الذي لا يمكنني فعل ذلك سأعود إلى منزلي".

وفاز باريس سان جيرمان بمباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا 1-صفر على جيرونا، بينما تعادل أرسنال سلبيا خارج أرضه مع أتلانتا.