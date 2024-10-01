أفضل صانعي الفرص بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز من أقوى الدوريات في العالم إن لم يكن أفضلها على الإطلاق بفضل مهارة وإبداع ترسانة اللاعبين الموهوبين في صفوف الأندية.

ويمتلك بعض لاعبي البريميرليغ بغض النظر عن أسلوبهم أو مركزهم، مهارات إبداعية في صناعة الفرص التهديفية.

ويتصدر دوايت ماكنيل لاعب إيفرتون قائمة اللاعبين الأكثر إبداعا في الملعب بفضل خلقه لـ20 فرصة تهديفية حتى الآن في الدوري.

كما تعكس 19 فرصة تهديفية موهبة ومهارات أندرياس بيريرا الذي بلغ ذروة مسيرته مع فولهام.

وتبرز المهارات فريدة في صناعة اللعب أيضا لدى لاعبين مثل بوكايو ساكا وبرناردو سيلفا وترينت ألكسندر أرنولد.

إليكم أكثر اللاعبين صناعة للفرص بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025:

10-الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال): 12 فرصة تهديفية.

9-البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي): 12 فرصة تهديفية.

8-السنغالي أمادو ديالو (مانشستر يونايتد): 12 فرصة تهديفية.

7-الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام): 13 فرصة تهديفية.

6-الإنجليزي كول بالمر (تشلسي): 13 فرصة تهديفية.

5-الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول): 13 فرصة تهديفية.

4-الإنجليزي ماركوس تافيرنييه (بورنموث): 14 فرصة تهديفية.

3-البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 16 فرصة تهديفية.

2-البرازيلي أندرياس بيريرا (فولهام): 19 فرصة تهديفية.

1-الإنجليزي دوايت ماكنيل (إيفرتون): 20 فرصة.