رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

أفضل صانعي الفرص بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

دوايت ماكنيل لاعب إيفرتون (يسار) هو اللاعب الأكثر صناعة للفرص التهديفية في البريميرليغ هذا الموسم (غيتي)
1/10/2024

يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز من أقوى الدوريات في العالم إن لم يكن أفضلها على الإطلاق بفضل مهارة وإبداع ترسانة اللاعبين الموهوبين في صفوف الأندية.

ويمتلك بعض لاعبي البريميرليغ بغض النظر عن أسلوبهم أو مركزهم، مهارات إبداعية في صناعة الفرص التهديفية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويتصدر دوايت ماكنيل لاعب إيفرتون قائمة اللاعبين الأكثر إبداعا في الملعب بفضل خلقه لـ20 فرصة تهديفية حتى الآن في الدوري.

كما تعكس 19 فرصة تهديفية موهبة ومهارات أندرياس بيريرا الذي بلغ ذروة مسيرته مع فولهام.

وتبرز المهارات فريدة في صناعة اللعب أيضا لدى لاعبين مثل بوكايو ساكا وبرناردو سيلفا وترينت ألكسندر أرنولد.

إليكم أكثر اللاعبين صناعة للفرص بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025:

 

10-الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال): 12 فرصة تهديفية.

بوكايو ساكا خلق 12 فرصة تهديفية منذ بداية الموسم الحالي (الفرنسية)

9-البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي): 12 فرصة تهديفية.

برناردو سيلفا يمتلك 12 فرصة تهديفية برصيده حتى الآن (غيتي)

8-السنغالي أمادو ديالو (مانشستر يونايتد): 12 فرصة تهديفية.

أمادو ديالو نجح في خلق 12 فرصة مع مانشستر يونايتد (غيتي)

7-الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام): 13 فرصة تهديفية.

سون هيونغ مين صنع 13 فرصة تهديفية حتى الآن (الفرنسية)

6-الإنجليزي كول بالمر (تشلسي): 13 فرصة تهديفية.

كول بالمر صنع 13 فرصة تهديفية مع تشلسي (الفرنسية)

5-الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول): 13 فرصة تهديفية.

ترينت ألكسندر أرنولد يملك برصيده 13 فرصة تهديفية (غيتي)

4-الإنجليزي ماركوس تافيرنييه (بورنموث): 14 فرصة تهديفية.

ماركوس تافيرنييه صنع 14 فرصة مع بورنموث (غيتي)

3-البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 16 فرصة تهديفية.

كيفن دي بروين يحتل المركز الثالث بين اللاعبين الأكثر إبداعا بـ16 فرصة (غيتي)

2-البرازيلي أندرياس بيريرا (فولهام): 19 فرصة تهديفية.

أندرياس بيريرا من أكثر اللاعبين إبداعا في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 فرصة (غيتي)

1-الإنجليزي دوايت ماكنيل (إيفرتون): 20 فرصة.

دوايت ماكنيل يتصدر قائمة اللاعبين المبدعين بـ20 فرصة تهديفية (غيتي)
المصدر : الصحافة البريطانية

إعلان