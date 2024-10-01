موعد مباراة التعاون السعودي ضد القوة الجوية العراقي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة التعاون السعودي ضد القوة الجوية العراقي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية، وتنطلق صفارة بداية المباراة في التاسعة مساء (21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات).

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والقوة الجوية

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات:

beIN Sports AFC HD

Alkass Nine HD

SSC EXTRA 1 HD

انتصر الفريقان في الجولة الأولى، حيث فاز التعاون خارج ملعبه 3-2 على الخالدية البحريني، والقوة الجوية 2-1 على ضيفه ألتين أسير التركماني، أي أن الفائز سينفرد بصدارة المجموعة الثانية.