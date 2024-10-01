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موعد مباراة التعاون السعودي ضد القوة الجوية العراقي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

https://x.com/AltaawounFC/status/1841191562962760110/photo/2 https://pbs.twimg.com/media/GY0VgmFWMAEKNi0?format=jpg&name=large التعاون والقوة الجوية
التعاون يواجه القوة الجوية على صدارة المجموعة الثانية بأبطال آسيا 2 (نادي التعاون السعودي)
1/10/2024-|آخر تحديث: 2/10/202412:48 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة التعاون السعودي ضد القوة الجوية العراقي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية، وتنطلق صفارة بداية المباراة في التاسعة مساء (21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات).

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القنوات الناقلة لمباراة التعاون والقوة الجوية

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات:

  • beIN Sports AFC HD
  • Alkass Nine HD
  • SSC EXTRA 1 HD

انتصر الفريقان في الجولة الأولى، حيث فاز التعاون خارج ملعبه 3-2 على الخالدية البحريني، والقوة الجوية 2-1 على ضيفه ألتين أسير التركماني، أي أن الفائز سينفرد بصدارة المجموعة الثانية.

 

المصدر : الجزيرة

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