موعد مباراة التعاون السعودي ضد القوة الجوية العراقي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة
1/10/2024-|آخر تحديث: 2/10/202412:48 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
نستعرض موعد مباراة التعاون السعودي ضد القوة الجوية العراقي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية، وتنطلق صفارة بداية المباراة في التاسعة مساء (21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات).
اقرأ أيضاlist of 2 items
موعد مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة
القنوات الناقلة لمباراة التعاون والقوة الجوية
تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات:
- beIN Sports AFC HD
- Alkass Nine HD
- SSC EXTRA 1 HD
انتصر الفريقان في الجولة الأولى، حيث فاز التعاون خارج ملعبه 3-2 على الخالدية البحريني، والقوة الجوية 2-1 على ضيفه ألتين أسير التركماني، أي أن الفائز سينفرد بصدارة المجموعة الثانية.
المصدر : الجزيرة