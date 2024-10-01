موعد مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

يسعى الهلال بطل السعودية وحامل اللقب 4 مرات الى تثبيت انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بحلته الجديدة عندما يستقبل الشرطة العراقي الثلاثاء.

تقام المباراة يوم الثلاثاء أول أكتوبر 2024 على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في التاسعة مساء (21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قناتي:

beIN Sports AFC HD

SSC1 HD

قوة الهلال وطموح الشرطة

يبدو الهلال في موقع أكثر من ممتاز لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم حيث لم يخسر بعد في الدوري المحلي بعد 5 جولات ويتربع على عرش الصدارة، كما استهل مشواره القاري بالفوز على الريان 3-1.

إلا أنه سيكون حذرا بمواجهة الشرطة الذي نجح في انتزاع نقطة ثمينة أمام النصر السعودي في الجولة الأولى (1-1)، كما حقق فوزا كاسحا على حساب ديالى 6-0 في الدوري العراقي.

ويملك الهلال أقوى هجوم في الدوري بعدما سجل 16 هدفا، كما أنه أكثر فريق استحواذا على الكرة بنسبة 63.8%.

وسيكون الشرطة طامحا للخروج بأفضل نتيجة ممكنة ومحاولة تحقيق فوزه الأولى في المسابقة بحلتها الجديدة.