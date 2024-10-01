القطري عفيف والأردني النعيمات ينافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قوائم المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2023 قبل أقل من شهر من موعد الحفل.

وسيتوج أفضل نجوم آسيا، الذين يتصدرهم الفائزان بجائزتي أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعبة في آسيا، يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تقام النسخة الـ28 من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السلام الكبير بجامعة "كيونغ هي" في كوريا الجنوبية.

ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مجموعة من النجوم المتألقين، وهم:

الأردني يزن النعيمات

الكوري الجنوبي سيول يونغ-وو

القطري أكرم عفيف.

وساهم النعيمات، أحد اللاعبين الرئيسيين وراء حملة الأردن التي لا تنسى في كأس آسيا قطر 2023، عبر تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، لمساعدة منتخب بلاده في الوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

وقاد المهاجم خط الهجوم بثقة وجاءت 3 من أهدافه في الأدوار الإقصائية (دور الـ16 وقبل النهائي، بالإضافة إلى هدف منتخب بلاده في النهائي).

كما ساعد النعيمات الأردن على تصدر مجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث سجل 3 أهداف ليحافظ الأردن على مساره نحو الظهور الأول في المونديال.

من جهته قدم عفيف عروضا رائعة في كأس آسيا 2023، حيث احتفظ حامل اللقب المنتخب القطري بلقبه على أرضه بطريقة مميزة.

وأصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، ليفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف.

كما واصل عفيف التألق مع نادي السد، ليقود الفريق إلى الفوز بلقب الدوري القطري الـ17 القياسي، بعدما سجل 26 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة، وهو يتطلع للفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية بعد عام 2019.

وفيما يلي قائمة بأسماء أبرز الجوائز والمرشحين لها:

أفضل لاعب في آسيا

يزن النعيمات (الأهلي/العربي، الأردن)

سيول يونغ-وو (أولسان/سرفينا زفيزدا، كوريا الجنوبية)

أكرم عفيف (السد، قطر)

أفضل لاعبة في آسيا

كورتني فاين (سيدني/نورث كارولاينا كوريج، أستراليا)

كيكو سيكي (أوراوا ريد دايموندز/برايتون هوف ألبيون، اليابان)

كيم هي-ري (هيونداي ستيل ريد أنجلز، كوريا الجنوبية)

أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال)

مهدي تاريمي (بورتو/إنتر ميلان، إيران)

موسى التعمري (مونبيلييه، الأردن)

سون هيونغ-مين (توتنهام هوتسبير، كوريا الجنوبية)

أفضل مدرب في آسيا (الرجال)

غراهام آرنولد (أستراليا)

جو أويوا (اليابان تحت 23 عاما)

هوانغ سون-هونغ (منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 عاما)

أفضل لاعب شاب (الرجال)