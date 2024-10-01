موعد مباراة الغرافة القطري والعين الإماراتي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف الغرافة القطري فريق العين الإماراتي في مواجهة قوية خلال الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.

وتعرّض الغرافة للخسارة في الجولة الأولى أمام فريق الاستقلال الإيراني في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة طهران، ليحتل الفريق المركز الثاني عشر الأخير بمجموعة الغرب.

وعلى الجانب الآخر، يأتي العين حامل اللقب بكامل نجومه إلى الدوحة لمواجهة الغرافة في لقاء سيكون الأكثر تنافسا خلال لقاءات الجولة الثانية.

موعد مباراة الغرافة والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024 على ملعب البيت، وتنطلق صفارة بداية المباراة في التاسعة مساء (21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات).

وتبث المباراة على الهواء مباشرة على القنوات التالية:

beIN Sports AFC HD

SSC1 HD

Alkass Nine HD

ويتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في كل دوري، ثم الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارا من دور الثمانية، الذي يقام في السعودية خلال الفترة من 25 نيسان/أبريل حتى 4 أيار/مايو 2025.