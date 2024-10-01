فيفا يوقف إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني 6 أشهر

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاثنين إنه أوقف سامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة عن حضور مباريات المنتخب الوطني لمدة ستة أشهر بعد انتهاكه لوائح الانضباط.

ويشغل مهاجم برشلونة السابق منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ عام 2021، وسيمنع الآن من حضور جميع مباريات الرجال والسيدات في مختلف الفئات العمرية.

وقال الفيفا في بيان "تم فرض العقوبة فيما يتعلق بمباراة دور 16 لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بين البرازيل والكاميرون، والتي أقيمت في بوغوتا بكولومبيا، في 11 سبتمبر 2024".

ولم تكشف اللجنة التأديبية التابعة للفيفا عن تفاصيل هذه الوقائع. وجاء في البيان أن إيتو أدين "بالسلوك العدائي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف"، فضلا عن "سوء السلوك" الذي تورط فيه مسؤولون.

ويأتي الإيقاف في أعقاب غرامة فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إيتو (43 عاما) قبل أقل من ثلاثة أشهر، نتيجة تحقيق في انتهاكات مزعومة لمعاييره المتعلقة بالأخلاق والنزاهة.