ولد بعد 4 سنوات من وفاة والدته.. الكاف يتهم نجم الغابون بالتزوير

بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تحقيقا في قضية تلاعب لاعب منتخب الغابون غويلور كانغا بعمره الحقيقي إذ تشير المستندات الرسمية إلى أنه ولد عام 1990 بينما توفيت والدته عام 1986.

ومن المنتظر أن يجتمع نجم فريق "ريد ستار بلغراد"، بلجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للدفاع عن نفسه وتفسير ولادته بعد 4 سنوات من وفاة والدته.

جاء ذلك، بعدما ثبت أن والدة كانغا توفيت عام 1986، في حين أنه المستندات التي قدمها تقول إنه ولد عام 1990، أي بعد وفاتها بـ4 سنوات، ما يعني تزويرا في المستندات.

🚨BREAKING: Gabon national team player Guelor Kanga Kaku will meet the CAF disciplinary committee to explain why his mother died in 1986 but he was born in 1990… pic.twitter.com/J3QC0mdlhc

— 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣 𝗠𝗘𝗟𝗢 (@Philipmelo126) January 9, 2024