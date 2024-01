بالفيديو.. رونالدو ينشر تدريباته اليومية ويعتزم المشاركة في مونديال 2026

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي مقطع فيديو وصورا لتدريباته اليومية تظهر مدى ارتفاع لياقته البدنية، وكأنه تلميح مباشر على أنه لايزال قادرا على البقاء على أعلى مستوى من المنافسة لعدة سنوات أخرى رغم أنه سيحتفل قريبا بعيد ميلاده الـ39.

وعلى الرغم من أن رونالدو لن يلعب حتى مطلع الشهر المقبل فإنه أظهر لمتابعيه مواصلته التمرن، بشكل يومي في إجازته التي يمضيها حاليا مع العائلة والأصدقاء في دبي.

ويظهر "الدون" كلاعب رياضي عالي الأداء ملتزم ومنضبط في التدريبات. وقد مكّنته هذه القوة البدنية من تطوير جسده بشكل مذهل، في سن متقدمة كرويا غالبا ما يعتزل اللاعبون قبلها بعدة سنوات.

وتكفي نظرة واحدة على حساب رونالدو في إنستغرام لمعرفة أن جزءا كبيرا من حياته مكرس للتمرين، سواء في المنزل أو في مركز التدريب.

ولم يكن سهلا على لاعب مثل النجم البرتغالي صاحب الرقم القياسي في الأهداف الدولية على مستوى المنتخبات أسطورة ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن يبقى في أفضل حال لسنوات لولا الالتزام بنظام غذائي صارم.

وكشف رونالدو الذي فاز بلقب أفضل هداف في عام 2023 برصيد 54 هدفا أنه يتناول في اليوم 6 وجبات، لكنها تكون وجبات صغيرة على فترات متقطعة.

ويفضل الدجاج بما يحتوي عليه من بروتين عال ودهون قليلة، بالإضافة للسلَطة والفواكه والأفوكادو، بينما يقاطع المشروبات الغازية وهو ما أعلنه جليا على هامش مشاركته في كأس أمم أوروبا 2020.

وسيحتفل "صاروخ ماديرا" بعيد ميلاده الـ39 في 5 فبراير/شباط المقبل، وهو العمر الذي تقاعد فيه العديد من المحترفين منذ فترة طويلة.

ومن المنتظر أن يخوض كريستيانو وليونيل ميسي مواجهة جديدة في الأول من فبراير/شباط المقبل أطلق عليها اسم "الرقصة الأخيرة".

ومن شأن "الرقصة الأخيرة" أن تستحضر المواجهات الكبيرة التي خاضاها في العقد الأخير في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، عندما سيطرا على كرة القدم العالمية.

وكشف روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال مؤخرا أن رونالدو أبلغه بنيته المشاركة في مونديال 2026.

ووصل "الدون" إلى 200 مباراة دولية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد ليشتنشتاين. وأصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم، مما جعله اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي، متغلبا على الرقم القياسي البالغ 196 الذي كان يحمله الكويتي بدر المطوع.

