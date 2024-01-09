ضربة موجعة للمنتخب النيجيري.. الهداف بونيفاس يصاب ويغيب عن أمم أفريقيا

قبل أيام قليلة من ضربة بداية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج، تلقى خط هجوم المنتخب النيجيري صدمة قوية بغياب الهداف فيكتور بونيفاس عن البطولة القارية بسبب الإصابة.

وأكد مهاجم باير ليفركوزن الألماني غيابه عن منتخب بلاده الذي اختار سابقا الاستغناء عن خدمات تيريم موفي في مركز الهجوم خلال الإعلان عن القائمة النهائية التي ضمت 7 مهاجمين.

ووجه بونيفاس رسالة لرفاقه -عبر حسابه على إنستغرام- "أتمنى لكم حظا سعيدا يا رفاق، أتمنى لكم كل التوفيق خلال كأس الأمم الأفريقية"، وسيعود هداف كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في الموسم الحالي، برصيد 10 أهداف، إلى ألمانيا للعلاج ومن المتوقع أن يغيب عدة أسابيع عن المنافسة.

وأصبح بونيفاس (23 عاما) ثاني لاعب سيغيب عن تشكيلة "النسور الممتازة" في كأس أفريقيا، إذ سبقه ويلفريد نديدي نجم ليستر سيتي الإنجليزي الذي استبعد من القائمة بسبب إصابة تعرض لها خلال معسكر الفريق في أبو ظبي.

وقرر البرتغالي جوزيه بيزيرو المدير الفني لنيجيريا استدعاء بدلا منه اللاعب الحسن يوسف، لاعب رويال أنتويرب البلجيكي.

ويلعب منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات ساحل العاج (البلد المضيف)، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو.

وستنطلق النسخة الـ34 من "الكان" يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بمواجهة ساحل العاج وغينيا بيساو، وسيواجه المنتخب النيجيري في اليوم التالي غينيا الاستوائية.