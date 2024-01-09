تغييران اضطراريان على تشكيلة السنغال بكأس أمم أفريقيا

اضطرت السنغال حاملة لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إلى إجراء تغييرين على تشكيلتها قبل أيام فقط من بدء الدفاع عن لقبها مع استبعاد المهاجم بولاي ديا والحارس البديل سيني ديانغ من البطولة التي ستنطلق في ساحل العاج السبت المقبل.

وقال الاتحاد السنغالي اليوم الثلاثاء إنه سيحل محلهما بومبا دينغ وألفريد غوميس، وكلاهما يلعبان في لوريان الفرنسي المتعثر.

وكانت مشاركة ديا محل شك منذ تعرضه لإصابة في ركبته أثناء مشاركته مع فريقه ساليرنيتانا أمام ميلان في الدوري الإيطالي يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه حصل على وقت لمحاولة التعافي.

كما انضم ديانغ حارس ميدلزبره إلى المعسكر التدريبي للمنتخب السنغالي في دكار على أمل استعادة لياقته البدنية لكنه لم ينجح، وتعرض لإصابة في الفخذ خلال فوز فريقه المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي على ملعب سوانزي سيتي في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويمثل انضمام دينغ وغوميس إلى منتخب السنغال في أمم أفريقيا ضربة أخرى للوريان الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث لديه بالفعل 5 لاعبين يشاركون في البطولة القارية وهم:

دارلينج يونجوا (الكاميرون).

جيديون كالولو (الكونغو الديمقراطية).

سيرين دوكوري (مالي).

فورموس مندي (السنغال).

منتصر الطالبي (تونس).

وتفتتح السنغال مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة غامبيا الاثنين المقبل في ياموسوكرو.