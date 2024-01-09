رياضة|ساحل العاج

تغييران اضطراريان على تشكيلة السنغال بكأس أمم أفريقيا

Senegal's President Macky Sall welcomes the Senegal National Soccer Team after their Africa Cup win, in Dakar
رحلة منتخب السنغال للدفاع عن لقبه في نسخة أمم أفريقيا 2023 تبدأ الاثنين المقبل (رويترز)
9/1/2024

اضطرت السنغال حاملة لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إلى إجراء تغييرين على تشكيلتها قبل أيام فقط من بدء الدفاع عن لقبها مع استبعاد المهاجم بولاي ديا والحارس البديل سيني ديانغ من البطولة التي ستنطلق في ساحل العاج السبت المقبل.

وقال الاتحاد السنغالي اليوم الثلاثاء إنه سيحل محلهما بومبا دينغ وألفريد غوميس، وكلاهما يلعبان في لوريان الفرنسي المتعثر.

وكانت مشاركة ديا محل شك منذ تعرضه لإصابة في ركبته أثناء مشاركته مع فريقه ساليرنيتانا أمام ميلان في الدوري الإيطالي يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه حصل على وقت لمحاولة التعافي.

كما انضم ديانغ حارس ميدلزبره إلى المعسكر التدريبي للمنتخب السنغالي في دكار على أمل استعادة لياقته البدنية لكنه لم ينجح، وتعرض لإصابة في الفخذ خلال فوز فريقه المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي على ملعب سوانزي سيتي في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويمثل انضمام دينغ وغوميس إلى منتخب السنغال في أمم أفريقيا ضربة أخرى للوريان الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث لديه بالفعل 5 لاعبين يشاركون في البطولة القارية وهم:

  • دارلينج يونجوا (الكاميرون).
  • جيديون كالولو (الكونغو الديمقراطية).
  • سيرين دوكوري (مالي).
  • فورموس مندي (السنغال).
  • منتصر الطالبي (تونس).

وتفتتح السنغال مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة غامبيا الاثنين المقبل في ياموسوكرو.

المصدر : وكالات