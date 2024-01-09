بلماضي في كأس أفريقيا 2023.. سعي لتجاوز صدمتي الإخفاق القاري والخيبة المونديالية

يستعد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي لإثبات الذات في النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا 2023 التي ستقام في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير/كانون الثاني الجاري حتى 11 فبراير/شباط المقبل.

ويشارك "محاربو الصحراء" في كأس أمم أفريقيا للمرة العشرين، ويلعبون في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات بوركينا فاسو، وأنغولا، وموريتانيا.

وتولى بلماضي (47 عاما) القيادة الفنية لمنتخب الجزائر صيف 2019 وبعد مسيرة غير مبشرة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بعد تعادلين مع غامبيا وخسارة أمام بنين، فاجأ الجميع وتوج بلقب النسخة 2019 التي استضافتها مصر، ليمنح بلاده اللقب الثاني بعد عروض رائعة تغلب خلالها على ساحل العاج ونيجيريا والسنغال مرتين في الدور الأول والمباراة النهائية.

وصعد المدرب الجزائري إلى القمة سريعا، ولكنه سقط منها بشكل مروع، إذ ودع الفريق حملة الدفاع عن اللقب من الدور الأول في نسخة الكاميرون عام 2022، وذلك بعد تذيله المجموعة الخامسة برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع سيراليون وخسارتين أمام غينيا الاستوائية وساحل العاج.

وكانت الصدمة الأكبر لجمال بلماضي في عدم التأهل لكأس العالم الأخيرة قطر 2022 بسيناريو درامي بعد الفوز في الدور النهائي على الكاميرون بهدف في ياوندي، ثم الخسارة إيابا في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة 1-2 في الثواني الأخيرة.

ويحاول جمال بلماضي تجاوز صدمتي كأس أمم أفريقيا 2022 وعدم التأهل لمونديال 2022 في النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا، وسط ضغوط إعلامية وجماهيرية شديدة رغم السجل المتوازن على مستوى النتائج بتحقيقه 39 انتصارا، مقابل 15 تعادلا، و5 هزائم في 59 مباراة.

وقبل مشواره مع منتخب الجزائر، قضى جمال بلماضي مسيرته التدريبية بالكامل مع الكرة القطرية، حيث قاد فريق الدحيل في ولايتين الأولى بين عامي 2010 و2012 والثانية بين عامي 2015 و2018، كما عمل مديرا فنيا لمنتخبي قطر الأولمبي والأول.

وعرف بلماضي النجاح والوصول لمنصات التتويج في كل تجاربه السابقة، إذ فاز بلقب الدوري مع الدحيل 4 مرات، وكأس أمير قطر مرتين، وكأس قطر مرة واحدة.

جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر : منتخبنا ليس مرشحاً للفوز بأمم أفريقيا .. ومصر والمغرب والسنغال على رأس المرشحين pic.twitter.com/e8NsRBlj8H — EParena.com (@EParena) January 1, 2024

ومع منتخب قطر الأولمبي، فاز ببطولة غرب آسيا عام 2014 بعد الفوز على الأردن في المباراة النهائية، وقدم مسيرة قوية لم يتعرض خلالها الفريق للهزيمة، وسجل اللاعبون 10 أهداف مقابل هدف وحيد في مرمى العنابي.

ومع المنتخب القطري الأول، فاز ببطولة "خليجي 22" عام 2014 بعد الفوز على المنتخب السعودي منظم البطولة في المباراة النهائية، لكنه خيب الآمال في كأس أمم آسيا 2015 بالخروج من الدور الأول بعد 3 هزائم متتالية أمام الإمارات والبحرين وإيران.

وفي مسيرته بوصفه لاعبا، مرّ بلماضي طوال مسيرته -التي بدأت عام 1995- على أندية مرموقة، مثل باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيلا في فرنسا، وسيلتا فيغو الإسباني، ومانشستر سيتي وساوثهامبتون الإنجليزيين، بخلاف تجارب عربية مع ناديي الغرافة والخريطيات في قطر.

ولعب بلماضي 20 مباراة دولية بقميص منتخب الجزائر، سجل خلالها 5 أهداف خلال الفترة بين عامي 2000 و2004 وفاز بجائزة أفضل لاعب جزائري مرتين في عامي 2000 و2001.