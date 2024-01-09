بعيدا عن المستطيل الأخضر.. فعاليات في قطر مصاحبة لكأس آسيا 2023

أعدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر برنامجاً غنياً بالفعاليات وفي أماكن مختلفة، لإثراء تجربة زوار الدولة خلال استضافة العرس القاري الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل ويستمر حتى 10 فبراير/شباط.

وعن هذه الفعاليات، يقول رئيس "قطر للسياحة" سعد بن علي الخرجي إن الزوّار سيتمكنون من قضاء أوقات رائعة وحماسية والتعرّف على العديد من المناطق السياحية في قطر، إضافة إلى مهرجانات متنوعة تُرضي كافة الأذواق لسكّان قطر وزوّارها.

كل أحلام المنتخبات الآسيوية، وصيحات الجماهير، وأجواء كرة القدم الفَلّة، والمشاعر والذكريات الحلوة، والتجارب داخل الاستادات وخارجها، تجتمع هنا في قطر. كل القلوب عندنا!#كأس_آسيا2023 من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 هل ستترك هذا الحدث يفوتك؟ #هَيّا_آسيا — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) January 6, 2024

وأضافَ الخرجي أن باقة المهرجانات والفعاليات تتضمن:

مهرجان قطر للتسوق.

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.

مهرجان قطر الدولي للأغذية.

مهرجان الطائرات الورقية.

المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" الذي تستمر فعالياته حتى أواخر مارس/آذار المقبل.

مجموعة من الفعاليات الموسيقية والترفيهية.

مهرجان "مرحبًا آسيا"

بالتزامن مع حلول فصل الشتاء في قطر، يُرحّب درب لوسيل بعشاق كرة القدم في مهرجان "مرحبًا آسيا" الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 10 الشهر المقبل، ويضم المهرجان "أكشاكا" تُقدّم أطعمة ومشروبات للمُشجعين خلال مؤازرتهم لمُنتخبات بلادهم.

كما يضم المِهرجان 24 ركنًا، يُمثل كل منها جانبًا من ثقافة بلدان الفرق المُتنافسة خلال هذه البطولة القارية.