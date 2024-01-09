اليابان تقسو على الأردن وديا في ختام الاستعدادات لكأس آسيا

تجرع منتخب الأردن هزيمة قاسية 6-1 أمام اليابان وديا في ختام استعداداته لمنافسات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في قطر.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني الحالي وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل.

وسجل منتخب اليابان 4 أهداف في الشوط الأول، إذ افتتح كو إيتاكورا التسجيل في الدقيقة 14، ثم أضاف تاكاتو ناكامورا الهدف الثاني بعدها بـ4 دقائق.

وأضافت اليابان الهدف الثالث بالنيران الصديقة في الدقيقة 32، قبل أن يسجل تاكومي مينامينو الهدف الرابع قرب نهاية الشوط الأول.

وسجل تاكوما أسانو الهدف الخامس لليابان في الدقيقة 71، قبل أن يختتم دايزين مايدا سداسية اليابان في الدقيقة 79.

وسجل صالح راتب هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 87.

ويلعب منتخب الأردن في المجموعة الخامسة بكأس آسيا مع ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، بينما يقع المنتخب الياباني في المجموعة الرابعة مع فيتنام والعراق وإندونيسيا.