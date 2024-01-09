استعدادا لكأس آسيا.. فلسطين تتعادل مع السعودية واليابان تقسو على الأردن وديا

تعادل المنتخب السعودي سلبيا مع نظيره الفلسطيني وديا اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة القطري، فيما تجرع منتخب الأردن هزيمة قاسية 6-1 أمام اليابان وديا ضمن استعداداتهما لمنافسات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في قطر.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني الحالي وحتى 10 فبراير/شباط المقبل.

ولعب المنتخب السعودي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ52 بعد طرد سالم الدوسري.

واعتمد مدرب السعودية روبرتو مانشيني على التشكيلة الأساسية مع إجراء 7 تغييرات عند انتصاف الشوط الثاني.

وبذلك أنهى المنتخب السعودي مباراته الودية الثانية التي يخوضها استعدادا للبطولة القارية بعدما فاز الخميس الماضي 1-صفر على لبنان.

وهذا التعادل هو الثاني للسعودية تحت قيادة مانشيني منذ توليه المسؤولية في أغسطس/آب الماضي بعد التعادل 2-2 مع نيجيريا وديا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتخوض السعودية مباراتها الودية الثالثة والأخيرة أمام هونغ كونغ غدا الأربعاء.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة مع عُمان وقرغيزستان وتايلند، فيما يوجد المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثالثة مع هونغ كونغ وإيران والإمارات.

وتبحث السعودية -التي تقيم بعثتها في قطر بمنتجع سيلين- عن الذهاب بعيدا والفوز بلقب طال انتظاره منذ التتويج الأخير عام 1996.

— ملخص المران الأخير في سيلين 🎥⬇️ pic.twitter.com/jzm6y1BvXm — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 8, 2024

اليابان تقسو على الأردن

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تجرع منتخب الأردن هزيمة قاسية 6-1 أمام اليابان وديا في ختام استعداداتهما لكأس آسيا.

وسجل منتخب اليابان 4 أهداف في الشوط الأول، إذ افتتح كو إيتاكورا التسجيل في الدقيقة الـ14، ثم أضاف تاكاتو ناكامورا الهدف الثاني بعدها بـ4 دقائق.

وأضافت اليابان الهدف الثالث بالنيران الصديقة في الدقيقة الـ32، قبل أن يسجل تاكومي مينامينو الهدف الرابع قرب نهاية الشوط الأول.

وسجل تاكوما أسانو الهدف الخامس لليابان في الدقيقة الـ71، قبل أن يختتم دايزين مايدا سداسية اليابان في الدقيقة الـ79.

وسجل صالح راتب هدف الأردن الوحيد في الدقيقة الـ87.

ويلعب منتخب الأردن في المجموعة الخامسة بكأس آسيا مع ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، فيما يوجد المنتخب الياباني في المجموعة الرابعة مع فيتنام والعراق وإندونيسيا.