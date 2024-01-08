نسيم أكرور.. جزائري يصنع التاريخ في الملاعب الفرنسية

يواصل المهاجم الجزائري نسيم أكرور كتابة التاريخ في الملاعب الفرنسية بعد مشاركته -في سن الـ49- مع فريقه شامبيري من دوري الدرجة الثانية، ضد تولوز في كأس فرنسا أمس الأحد.

ودخل أكرور بديلا في الدقيقة الـ 70، عندما كان فريقه شامبيري مُتأخرا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وبهذه المشاركة أصبح أكرور أكبر اللاعبين سنا الذين يشاركون في مباراة بكأس فرنسا.

وخسر شامبيري بِثلاثية نظيفة، وودّع المسابقة من ثمن النهائي، لكن لاعبه أكرور (49 عاما و181يوما) يبدو أنه مستمر في الساحرة المستديرة.

بعمر 48 سنة و6 اشهر، الدولي السابق نسيم أكرور يقدم تمريرة حاسمة ليساهم في تأهل شامبيري للدور 16 من كأس فرنسا لمواجهة ليون في الدور القادم.

يستحق كل التقدير والاحترام فعلا ظاهرة جزائرية ♥ @IshaqChebli @Ania27El @amelalMS @derradjihafid pic.twitter.com/xIKo6JBnrE — Bilal REDS (@InfoFoo78418335) January 8, 2023

مسيرة طويلة

وبدأت مسيرة أكرور الكروية عام 1997 من بوابة نادي نوازي لوسيك الفرنسي الذي حمل قميصه لفترة موسمين.

وعام 1999 انتقل لإنجلترا حيث لعب لناديي "سوتن يونايتد" و"ووركينغ"، قبل أن يعود عام 2000 لفرنسا وينضم لنادي إيستر.

ثم تنقل بين الفرق الفرنسية مثل تروا ولوهافر وغرونوبل وأنيسي وأخيرا شامبيري الذي يلعب معه منذ 3 مواسم.

أول مباراة لـ نسيم #أكرور في #الليغ2 في صيف 2001 جاءت بأول هدف، لتتبعه أهداف كثيرة في السنوات الموالية، جعلت #أكرور أفضل هدّاف جزائري عبر تاريخ #الليغ2 بحصيلة 98 هدفاً. أكرور لفت الأنظار بفضل هذا الهدف الجميل في سانت إيتيان ودفع رابح #ماجر لإستدعائه أول مرة للمنتخب الجزائري. pic.twitter.com/UkI7K1ET80 — Algeria Players PRO (Amelal.MS) (@amelalMS) May 14, 2023

اللاعب الملقب بـ"ميورا الجزائر"، نسبة للنجم الياباني كازويوشي ميورا الذي يواصل اللعب رغم بلوغه 56 عاما، يخوض الموسم رقم 29 في مسيرته الكروية.

وانضم المهاجم المخضرم لمنتخب الجزائر عام 2001، ولعب 18 مباراة مع "محاربي الصحراء" في مختلف المسابقات سجل فيها 6 أهداف.

Joyeux anniversaire à Nassim Akrour qui fête aujourd'hui ses 48 ans ! 🇩🇿 Pour rappel, l'ex-Grenoblois est toujours actif en N3, avec Chambéry Savoie. 😳 pic.twitter.com/m2LB6QqlKO — Le Fennec (@LeFennecFC) July 10, 2022

وخاض آخر مباراة له مع "الخضر" في 28 أبريل/نيسان 2004، وكانت مواجهة ودية ضد الصين.

وشارك أكرور، مع منتخب الجزائر في نهائيات أمم أفريقيا التي احتضنتها مالي عام 2002 ثم في تونس عام 2004، ولم يسجل أي هدف في المباراتين اللتين شارك بهما.