ناد من الدرجة الثالثة يصدم فياريال في كأس إسبانيا

أقصي فياريال من دور الـ32 لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، الاثنين، بخسارته أمام يونيونيستاس دي سالامنكا من الدرجة الثالثة بركلات الترجيح 6-7 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

واستكملت المباراة بعدما كانت توقفت الأحد في بداية الوقت الإضافي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ليخيّم الظلام الكامل على الملعب، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في بيان، إن المباراة تأجلت "بسبب مشكلة حدثت تتعلق بإضاءة ملعب رينا صوفيا".

تقدم فياريال الذي يحتل المركز الـ13 في "الليغا" عبر الشاب المغربي الأصل إلياس أخوماش في الدقيقة 82، قبل أن يدرك دي سالامنكا التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح البديل ألفريد بالاناس (87) أمام نحو 6 آلاف متفرج ليفرض التمديد.

ولحق دي سالامنكا الذي سيكون الفريق الوحيد من الدرجة الثالثة الذي يخوض الدور ثمن النهائي، بكل من برشلونة، وريال مدريد وجاره أتلتيكو، وإشبيلية، وأتلتيك بلباو، وكذلك أوساسونا، وريال مايوركا وسلتا فيغو بين عدة أندية حجزت مقعدها إلى هذا الدور.