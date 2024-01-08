قائمة منتخب فلسطين النهائية لكأس آسيا 2023

أعلن المنتخب الفلسطيني قائمة الفريق الذي سيشارك في بطولة كأس أمم آسيا التي تنطلق في قطر -يوم الجمعة- المقبل وتتواصل حتى 10 من الشهر المقبل.

واختار التونسي مكرم دبوب، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، قائمة من 26 لاعبا للمشاركة في البطولة.

ويلعب المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ.

ويبدأ المنتخب الفلسطيني مشواره في البطولة بمواجهة إيران يوم 14 من الشهر الجاري، على أن يواجه الإمارات بعد ذلك بـ4 أيام، ثم يختتم دور المجموعات باللعب مع هونغ كونغ يوم 23 من الشهر ذاته.

🚨 قائمة الفدائي منتخب فلسطين 🇵🇸:#كأس_آسيا2023 ❤️ pic.twitter.com/5fVyOVqsrV — كأس امم آسيا | News ™ (@News_q24) January 2, 2024

قائمة منتخب فلسطين: رامي حمادة، ونعيم أبو عكر، وبراء خروب، وعمرو قدورة، ومصعب البطاط، وموسى فيراوي، ومحمد خليل، وسامر الجندي، وكاميلو سالدانا، وميشيل ميلاد، ومحمد صالح، وياسر حمد، والمهدي عيسى، وعميد محاجنة، وعطاء جابر، وعدي خروب، ومحمد باسم، وأسامر الزبيدي، وتامر صيام، ومحمود أبو وردة، وإسلام البطران، وعلاء الدين حسن، ومحمود وادي، وشهاب القنبر، وزيد القنبر، وعدي الدباغ.