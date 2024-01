سجل ليفربول مع نجمه المصري صلاح ومن دونه

سيغيب محمد صلاح 7 مباريات عن فريقه ليفربول الإنجليزي إذا كرر منتخب مصر إنجازه القاري قبل عامين في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقبلة في ساحل العاج في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 11 فبراير/شباط المقبل.

وكان منتخب "الفراعنة" بلغ نهائي النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، لكنه خسر بركلات الترجيح 2-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفي سن الـ31، لا يزال صلاح غزير الإنتاج مع "الريدز"، حيث اختتم النصف الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل ثنائية في مباراة الفوز على نيوكاسل يونايتد 4-2، ليرفع رصيده التهديفي إلى 14 هدفا في صدارة هدافي "البريميرليغ" مناصفة مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وبحسب إحصاءات هذا الموسم، يسجل النجم المصري هدفا ويقوم بتمريرة حاسمة كل 79 دقيقة.

With his star player off to AFCON, we take a look at how Jürgen Klopp can cope without Salah for the next few weeks. 🇪🇬 https://t.co/H24iuKvmNe 🔗

Mohamed Salah has 22 goal involvements in 20 Premier League games (14 goals, 8 assists) for Liverpool this season. ⚽️

على مدار 6 مواسم ونصف الموسم في ليفربول، لعب صلاح أكثر من 90% من مجموع المباريات المتاحة مع فريقه، ولا عجب أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول كثيرا ما يشيد بالجناح على الاستمرارية والمجهود المبذول.

مع صلاح، فاز "الريدز" بكل الألقاب الممكنة في إنجلترا بما في ذلك أول لقب بالدوري الممتاز منذ 3 عقود (2019-2020)، ودوري أبطال أوروبا (2018-2019) وقد عززت أهداف صلاح هذه النجاحات التاريخية.

وهذا الموسم، أصبح صلاح خامس لاعب في تاريخ ليفربول اللامع يسجل 200 هدف في ميرسيسايد. وحقق "مو" هذا الإنجاز بعد الويلزي إيان راش (346 هدفا)، روجر هانت (285 هدفا)، غوردان هودجسون (241) والأسكتلندي بيلي ليدل (228 هدفا)، ثم لعب تمريرة الهدف الثاني للبديل هارفي إليوت في الدقائق الأخيرة.

وسارع زملاء صلاح إلى الاعتراف بعظمته بقولهم "سجله التهديفي لا يصدق!.. يجد دائما طريقة للتسجيل. إنه يجد طريقة في كل مرة، وهذا هو سبب أهميته".

وفي التالي سجل "الريدز" بمشاركة صلاح:

علاوة على حاسته التهديفية التي لا تخطئ أمام المرمى، فإن أبرز نقاط قوة صلاح هي استمرارية اللعب، فمنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، غاب عن 3 مباريات على وجه التحديد بسبب الإصابة، ولم يخسر ليفربول في أيّ من هذه المباريات.

خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا الماضية، غاب صلاح عن 5 مباريات لليفربول، لكن كتيبة كلوب لم تنزعج من غيابه وسجلت 12 هدفا، وفشلت فقط بالفوز في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو على أرضه أمام أرسنال، وعوض ليفربول هذا التعادل السلبي بفوز 2-0 في ملعب الإمارات.

While he's at AFCON, you will see lots of stats about #LFC's record with/without Salah (higher win % when he doesn't play).

Just remember Salah has the 7th-best win % of any player in LFC history (200+ apps).

The good record in the very few games he misses ignores that context.

— Michael Reid (@michael_reid11) January 5, 2024