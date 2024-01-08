"قيصر" الكرة الألمانية بيكنباور يفارق الحياة

أعلن الاتحاد الألماني للعبة اليوم الاثنين وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بيكنباور بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990 أمس الأحد عن 78 عاما.

وانسحب بيكنباور قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في بايرن ميونخ في التسعينيات من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية، منكفئا إلى سالزبورغ النمساوية على مقربة من ميونخ.

وقال هانز-يواكيم فاتسكه نائب رئيس الاتحاد الألماني "فرانز بيكنباور هو أعظم لاعب ألماني على الإطلاق، وقبل أي شيء إنسان رائع تعرفت عليه".

وكان بيكنباور تطرق إلى الموت في وثائقي عام 2020 بمناسبة عيده الـ75 على قناة "إيه آر دي" قائلا "السؤال هو: متى تأتي اللحظة التي نختفي فيها في كوكب آخر أو في مكان لا نعرفه؟ العالم واسع بما يكفي، وهناك ما يكفي من الأماكن التي يمكننا الهبوط عليها، لكن هذا الشك يقلقني".

Bayern and Germany legend Franz Beckenbauer has passed away at the age of 78, his family has confirmed to @dpa RIP, Kaiser 🕊️ pic.twitter.com/Zic2h4I43D — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 8, 2024

ولعب بيكنباور المعروف في ألمانيا الشغوفة بكرة القدم باسم "القيصر" دورا رئيسيا في أعظم انجازات المنتخب الوطني، لكن إرثه تلطخ لاحقا بسبب تورطه في فضائح أحاطت بحصول ألمانيا على حق استضافة كأس العالم 2006.

وإلى جانب البرازيلي الراحل قبل أيام ماريو زاغالو والفرنسي ديدييه ديشان يعد بيكنباور إحدى 3 شخصيات رياضية فقط تمكنت من الفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب.

قاد ألمانيا الغربية إلى الفوز بلقب كأس العالم 1974 على أرضها عندما تغلبت على هولندا 2-1 في نهائي ميونخ، ثم قاد كمدرب للفريق الذي فاز على الأرجنتين 1-0 في روما لرفع الكأس في إيطاليا 1990.

نبذة عن أسطورة كرة القدم الألمانية:

ولد بميونخ (ألمانيا) في 11 سبتمبر/أيلول 1945.

توفي في 7 يناير/كانون الثاني 2024.

الطول: متر و81 سنتيمترا.

شغل مركز الليبيرو عندما كان لاعبا.

دافع عن ألوان بايرن (1964-1977)، نيويورك كوزموس الأميركي (1977-1980 و1983)، هامبورغ (1980-1982).

ساهم كلاعب بفوز ألمانيا الغربية بكأس العام 1974 بعد الحلول في مركز الوصافة عام 1966.

ساهم كلاعب بفوز بلاده بكأس أمم أوروبا عام 1972.

قاد فريقه بايرن إلى الفوز بكأس الأندية الأوروبية البطلة أعوام 1974 و1975 و1976.

Franz Beckenbauer as a player:

🏆🏆🏆🏆🏆 Bundesliga

🏆🏆🏆🏆 DFB-Pokal

🏆🏆🏆 European Cup

🏆 European Championship

🏆 FIFA World Cup

🏆 Cup Winners’ Cup

🏆 Intercontinental Cup

🏆🏆🏆 North American Soccer League

🏆🏆 Ballon d’Or

🏆🏆🏆🏆German Footballer of the Year Franz… pic.twitter.com/AXJjXrcF6f — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 8, 2024