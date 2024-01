"قيصر" الكرة الألمانية بيكنباور يفارق الحياة

أعلن الاتحاد الألماني للعبة اليوم الاثنين وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بيكنباور بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990 أمس الأحد عن 78 عاما.

وانسحب بيكنباور قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في بايرن ميونخ في التسعينيات من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية، منكفئا إلى سالزبورغ النمساوية على مقربة من ميونخ.

وقال هانز-يواكيم فاتسكه نائب رئيس الاتحاد الألماني "فرانز بيكنباور هو أعظم لاعب ألماني على الإطلاق، وقبل أي شيء إنسان رائع تعرفت عليه".

وكان بيكنباور تطرق إلى الموت في وثائقي عام 2020 بمناسبة عيده الـ75 على قناة "إيه آر دي" قائلا "السؤال هو: متى تأتي اللحظة التي نختفي فيها في كوكب آخر أو في مكان لا نعرفه؟ العالم واسع بما يكفي، وهناك ما يكفي من الأماكن التي يمكننا الهبوط عليها، لكن هذا الشك يقلقني".

Bayern and Germany legend Franz Beckenbauer has passed away at the age of 78, his family has confirmed to @dpa

RIP, Kaiser 🕊️ pic.twitter.com/Zic2h4I43D

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 8, 2024