بعد النجاح الاستثنائي في مونديال 2022.. قطر وإبهار الجماهير في كأس آسيا

بعد أكثر من عام من الاستضافة الاستثنائية لمونديال 2022، يعود عشاق الساحرة المستديرة إلى قطر لمشاهدة النسخة الـ18 من كأس آسيا في الفترة بين 12 الشهر الجاري إلى العاشر من فبراير/شباط المقبل.

وستستضيف قطر 51 مباراة في كأس آسيا على 9 ملاعب مميزة، في مقدمتها ملعب "لوسيل" الذي شهد نهائي مونديال 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

ويستضيف الملعب نفسه المباراة الافتتاحية للبطولة القارية، بين قطر ولبنان وكذلك المباراة النهائية للبطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا.

ويصبح ملعب لوسيل، الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، أحد أكبر الملاعب في تاريخ كأس آسيا بعد ملعب "آزادي" في طهران (100 ألف متفرج) والذي احتضن المباراة النهائية عام 1976 بين إيران والكويت، وملعب "جيلورا بونغ كارنو" في جاكرتا (88 ألف متفرج) بإندونيسيا الذي استضاف 7 مباريات في نسخة 2007 التي توج العراق بلقبها.

وسيشهد ملعب "خليفة الدولي" 5 مباريات، في حين ستقام 4 مباريات في ملعب "أحمد بن علي" ومثلها في ملعب "الجنوب"، بينما يستضيف ملعب "البيت" مباراتين في دور المجموعات وواحدة في ثمن النهائي وأخرى في ربع النهائي.

وستقام عدة مباريات من البطولة القارية التي تستمر نحو شهر، في ملاعب "جاسم بن حمد" و"المدينة التعليمية" و"الثمامة" و"عبد الله بن خليفة" أيضا.

لن تخوض قطر البطولة لاستعراض إمكاناتها التنظيمية والإنشائية التي أثبتت جدارتها بالفعل في كأس العالم الأخيرة، لكنها ستخضع لاختبار صعب للاحتفاظ باللقب الذي أحرزته عام 2019 في الإمارات بفوز كبير على اليابان 3-1 في المباراة النهائية.

In 2019, Qatar claimed their first AFC Asian Cup™ title after a historic unbeaten run that saw them concede only one goal during the entire tournament.#Asiancup2023 pic.twitter.com/C1tZVNkC92

— AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) November 19, 2023