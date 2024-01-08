انقطاع التيار الكهربائي يوقف مباراة فياريال في كأس إسبانيا

لم تكتمل مباراة فياريال في كأس إسبانيا أمام يونيونيستاس دي سالامنكا -أمس الأحد- في بداية الوقت الإضافي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ليخيم الظلام الكامل على الملعب.

وكان فريق القادم من دوري الدرجة الثالثة، نجح في إدراك التعادل 1-1 في نهاية الوقت الأصلي من المباراة أمام نحو 6 آلاف متفرج ليفرض التمديد.

مشاكل في الإنارة تؤدي لإيقاف مباراة سالامانكا فياريال

pic.twitter.com/ucNJaxNpCd — Copa (@Copa_Lal) January 7, 2024

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان إن المباراة تأجلت "بسبب مشكلة حدثت تتعلق بإضاءة ملعب رينا صوفيا".

تأهل إشبيلية

في المقابل، احتاج إشبيلية إلى هدف متأخر من "خوانلو سانشيز" ليتغلب على "راسنيغ فيرول" من الدرجة الثانية 2-1 ويتأهل إلى ثمن النهائي إلى جانب أتلتيك بلباو وأوساسونا ومايوركا وسيلتا فيغو، الذي تغلب أيضا على منافسين من الدرجات الدنيا الأحد.

كما تأهل -أول أمس السبت- إلى ثمن النهائي الكأس، كل من حامل اللقب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.