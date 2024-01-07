من القروش إلى الأسود مرورا بالنسور.. قصة ألقاب منتخبات أفريقيا لكرة القدم

تتميّز منتخبات كرة القدم بكنياتها وألقابها، لكن الأمر يتخذ في أفريقيا شكلاً مختلفًا، حيث لا يتجزأ لقب المنتخب من هويته الوطنية والكروية، ويرتبط به ارتباطًا وثيقًا.

وتأتي هذه التسميات من الحيوانات الأكثر ضراوة كالأسد والفهد إلى الأكثر رشاقة كالغزال، مرورًا بالأضخم كالفيل، ومن الجوارح وأكثرها دهاء وقوّة كالنسر والصقر، ومن الأسماك وأفتكها كالقرش الأزرق، وقد تكون لذلك صلة بما هو موجود في الغابات الأفريقية.

وتشذّ قلة منها وتبتعد كثيرًا عن هذه التسميات مثل بافانا بافانا (الأولاد)، النجوم السوداء والقنابل النحاسية.

وقبل انطلاق كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2024، هذا معنى كل كنية ولقب لكل المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية.

المجموعة الأولى

الفيلة (ساحل العاج): بسبب دورهم في تجارة العاج، أطلق اسم الفيلة على ساحل العاج حيث يعدّ هذا الحيوان رمزًا وطنيًّا في البلاد.

بسبب دورهم في تجارة العاج، أطلق اسم الفيلة على ساحل العاج حيث يعدّ هذا الحيوان رمزًا وطنيًّا في البلاد. النسور الممتازة (نيجيريا): النسر هو الرمز الوطني لنيجيريا وشعار الدولة. حتى عام 1994 كان المنتخب يُكنّى بـ"النسور الخضر" نسبة للون العلم وزي الفريق، قبل أن يتغيّر إلى النسور الممتازة تخليدًا لجيل 1994 الذي شارك في كأس العالم لأول مرة.

النسر هو الرمز الوطني لنيجيريا وشعار الدولة. حتى عام 1994 كان المنتخب يُكنّى بـ"النسور الخضر" نسبة للون العلم وزي الفريق، قبل أن يتغيّر إلى النسور الممتازة تخليدًا لجيل 1994 الذي شارك في كأس العالم لأول مرة. الرعد الوطني (غينيا الاستوائية): يُكنّى منتخب غينيا الاستوائية بلغة فانغ الوطنية بـ"نزالانغ ناسيونال" أو الرعد الوطني، في رمز لظاهرة الرعد التي تميّز الدولة التي تنقسم ما بين الساحل الغربي للقارة وجزيرة بيوكو في المحيط الأطلسي.

يُكنّى منتخب غينيا الاستوائية بلغة فانغ الوطنية بـ"نزالانغ ناسيونال" أو الرعد الوطني، في رمز لظاهرة الرعد التي تميّز الدولة التي تنقسم ما بين الساحل الغربي للقارة وجزيرة بيوكو في المحيط الأطلسي. الكلاب البرية (غينيا بيساو): في اللهجة المحلية لسكان غينيا بيساو، يُطلق اسم "دجورتوس" على كلاب برية أفريقية تميّز البلاد، وأصبحت نادرة بسبب تعرّضها للانقراض.

تنطلق في يناير/كانون الثاني المقبل.. أي مجموعات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم هي الأقوى برأيك؟ pic.twitter.com/gmpDSzKcvW — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) December 21, 2023

المجموعة الثانية

الفراعنة (مصر): في إشارة للحضارة المصرية القديمة، يتخذ المنتخب المصري- حامل الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم (7)- من الفراعنة لقبًا له.

في إشارة للحضارة المصرية القديمة، يتخذ المنتخب المصري- حامل الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم (7)- من الفراعنة لقبًا له. النجوم السوداء (غانا): ترمز النجمة السوداء في وسط علم غانا للقارة الأفريقية وأصبحت شعارًا للوطنية وحركات التحرّر. يُطلق على أكبر ميادين عاصمتها أكرا "ميدان النجمة السوداء".

القروش الزرقاء (الرأس الأخضر): تمثل الرأس الأخضر أرخبيلاً من 10 جزر بركانية وتشتهر بوجود أكثر من 60 نوعًا من أسماك القرش بها، ما جعل من القروش الزرقاء لقبًا للمنتخب، كونه يجمع بين أسماك القرش ولون علم البلاد.

أفاعي المامبا (موزمبيق): "أوس مامباس" بالبرتغالية هو لقب منتخب موزمبيق، نسبة لأفعى المامبا السوداء المنتشرة في جنوب القارة.

المجموعة الثالثة

أسود التيرانغا (السنغال): في لغة الولفية المنتشرة في غرب القارة السمراء، تعني تيرانغا حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومنها اتخذ الشعب السنغالي أسلوبًا للحياة.

في لغة الولفية المنتشرة في غرب القارة السمراء، تعني تيرانغا حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومنها اتخذ الشعب السنغالي أسلوبًا للحياة. الأسود غير المروّضة (الكاميرون): كما العديد من الدول الأفريقية، يمثل الأسد الرمز الوطني للكاميرون. وتعود التسمية لرئيس الكاميرون السابق أحمدو أهيدجو الذي كان صاحب فكرتها.

كما العديد من الدول الأفريقية، يمثل الأسد الرمز الوطني للكاميرون. وتعود التسمية لرئيس الكاميرون السابق أحمدو أهيدجو الذي كان صاحب فكرتها. الفيل الوطني (غينيا): يُطلق الغينيون اسم "سيلي ناسيونال" على منتخبهم الوطني، وتعني كلمة سيلي بلهجة السوسو المحلية الفيل.

يُطلق الغينيون اسم "سيلي ناسيونال" على منتخبهم الوطني، وتعني كلمة سيلي بلهجة السوسو المحلية الفيل. العقارب (غامبيا): حتى عام 1985 لم يكن لمنتخب غامبيا أي كنية مما دفع بعض الصحفيين لإطلاق حملة شعبية لاقتراح الاسم. وتمّ الاستقرار على "العقارب" ورغم عدم وجود أي ارتباط لغامبيا بالعقرب، فإن وزيرة الرياضة آنذاك قالت إن البلاد تشبه العقرب، في كونها صغيرة لكن لدغتها قاتلة.

المجموعة الرابعة

ثعالب الصحراء (الجزائر): ثعلب الفنك هو نوع فريد من الثعالب الصغيرة يوجد في الصحراء الجزائرية، ومنه اقتبس منتخب الجزائر اسم شهرته إلى جانب كنية "محاربي الصحراء".

ثعلب الفنك هو نوع فريد من الثعالب الصغيرة يوجد في الصحراء الجزائرية، ومنه اقتبس منتخب الجزائر اسم شهرته إلى جانب كنية "محاربي الصحراء". الخيول (بوركينا فاسو): يحمل شعار بوركينا فاسو اثنين من الخيول. وتعود القصة لأسطورة قديمة حول أميرة فرّت على ظهر الخيل لتتزوج من حبيبها، ثم أسّس ابنها لاحقًا مملكة موسي التي تعتبر أصل دولة بوركينا فاسو.

يحمل شعار بوركينا فاسو اثنين من الخيول. وتعود القصة لأسطورة قديمة حول أميرة فرّت على ظهر الخيل لتتزوج من حبيبها، ثم أسّس ابنها لاحقًا مملكة موسي التي تعتبر أصل دولة بوركينا فاسو. المرابطون (موريتانيا): نشأت حركة المرابطين الأمازيغ في موريتانيا في القرن الـ11. وارتبط اسم "المرابطون" بموريتانيا، فاختاره منتخب كرة القدم رمزًا له.

نشأت حركة المرابطين الأمازيغ في موريتانيا في القرن الـ11. وارتبط اسم "المرابطون" بموريتانيا، فاختاره منتخب كرة القدم رمزًا له. الغزلان السوداء (أنغولا): ينتشر الغزال الأسود العملاق، أو الظبي السمّوري (بالانكا نيغرا)، وهو نوع نادر من الغزلان، في المنطقة الواقعة بين نهري كوانغو وكواندو في أنغولا.

المجموعة الخامسة

حنبعل أبرز الغائبين عن منتخب تونس في أمم أفريقيا 2023 https://t.co/KN9UqQpsmj pic.twitter.com/7WoanffDxQ — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) December 28, 2023

نسور قرطاج (تونس): اختار منتخب تونس النسر رمزًا له تعبيرًا عن القوّة والسرعة. ولتمييزه عن منتخبات أفريقيا الأخرى التي تحمل لقب النسور، أضيفت كلمة "قرطاج"، نسبة لمدينة قرطاج التي تعتبر مهد الحضارة الفينيقية القديمة، وعاصمة الدولة التونسية القديمة في هذا العصر.

اختار منتخب تونس النسر رمزًا له تعبيرًا عن القوّة والسرعة. ولتمييزه عن منتخبات أفريقيا الأخرى التي تحمل لقب النسور، أضيفت كلمة "قرطاج"، نسبة لمدينة قرطاج التي تعتبر مهد الحضارة الفينيقية القديمة، وعاصمة الدولة التونسية القديمة في هذا العصر. النسور (مالي): يمثّل النسر الرمز الوطني لمالي، ويكتفي به منتخب مالي دون إضافة كلمة أخرى لكنيته.

يمثّل النسر الرمز الوطني لمالي، ويكتفي به منتخب مالي دون إضافة كلمة أخرى لكنيته. بافانا بافانا (جنوب أفريقيا): بعد العودة من الإيقاف بسبب نظام الفصل العنصري، هتفت الجماهير في ديسمبر/كانون الأول 1992 أمام الكاميرون "بافانا بافانا" أو "هيا يا أولاد، هيا يا أولاد" باللهجة المحلية لتحفيز اللاعبين لتحقيق فوز تاريخي. وارتبطت بالمنتخب وأصبحت المسمى الرسمي له.

بعد العودة من الإيقاف بسبب نظام الفصل العنصري، هتفت الجماهير في ديسمبر/كانون الأول 1992 أمام الكاميرون "بافانا بافانا" أو "هيا يا أولاد، هيا يا أولاد" باللهجة المحلية لتحفيز اللاعبين لتحقيق فوز تاريخي. وارتبطت بالمنتخب وأصبحت المسمى الرسمي له. المحاربون الشجعان (ناميبيا): ناضلت ناميبيا لفترات طويلة حتى حصلت على استقلالها أخيرًا عام 1990 بعد عقود من الاحتلال الألماني ثم الجنوب أفريقي. نتيجة لهذا النضال أُطلق على ناميبيا "أرض المحاربين الشجعان"، وهو المسمى الذي انتقل لمنتخب البلاد الكروي.

المجموعة السادسة

11 لاعبا يغيبون عن قائمة منتخب المغرب في أمم أفريقيا 2023https://t.co/QlRvbslcpv pic.twitter.com/Cn0RPJKSB5 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) December 28, 2023