منتخبات تجاوزت عتبة 100 هدف بكأس أمم أفريقيا

نشرت حسابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة بالمنتخبات التي سجلت 100 هدف وأكثر في كأس الأمم ودخلت تاريخ البطولة القارية من بابه الواسع.

وعلى مدار النسخ الـ33 السابقة تمكنت 5 منتخبات من تخطي حاجز الـ100 هدف، بينما باتت أخرى على مشارفه أو اقتربت منه.

وتستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من العرس الكروي الأفريقي في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 11 فبراير/شباط المقبل.

5️⃣ منتخبات دخلت تاريخ كأس الأمم الإفريقية بتسجل 💯 هدفاً ⚽️ منتخبان جديدان يستعدان 🇹🇳🇩🇿 #TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/RuepKzBYS7 — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 2, 2024

مصر تتصدر

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر من سجل أهدافا في تاريخ كأس أمم أفريقيا برصيد 168 هدفا على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة.

وتاليا قائمة بالمنتخبات التي تخطت الـ100 خلال مشاركاتها:

منتخب مصر: 168 هدفا في 107 مباريات (25 نسخة). منتخب ساحل العاج: 144 هدفا في 99 مباراة (24 نسخة). منتخب نيجيريا: 137 هدفا في 97 مباراة (19 نسخة). منتخب الكاميرون: 137 هدفا في 91 مباراة (20 نسخة). منتخب غانا: 133 هدفا في 102 مباراة (23 نسخة).

وبات منتخب تونس على مشارف الهدف الـ100 في تاريخ مشاركاته حيث يمتلك في رصيده 99 هدفا سجلها في 20 نسخة سابقة.

ويحتاج منتخب الجزائر 6 أهداف حيث سجل 94 هدفا خلال 19 نسخة.

كما تبدو الفرصة سانحة لمنتخب الكونغو الديمقراطية أيضا، حيث يمتلك 88 هدفا في مشاركاته الـ19 السابقة في البطولة القارية.