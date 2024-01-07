ليفربول يهزم أرسنال في معقله ويقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل ليفربول إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (دور الـ32) وذلك بفوزه على مضيفه أرسنال بهدفين دون رد -اليوم الأحد- ضمن منافسات الدور الثالث.

وسجل جاكوب كيويور مدافع أرسنال هدف ليفربول الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ80، قبل أن يضيف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

في المقابل، استمرت أزمة الفريق اللندني الذي حصد نقطة واحدة من آخر 3 مباريات له في الدوري المحلي، بينها خسارتان أمام جاريه ويستهام وفولهام ليتراجع من المركز الأول إلى الرابع في البريميرليغ.

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Sealed ✉️

Into the fourth round 🏆 Luis Díaz books @LFC's spot!#EmiratesFACup pic.twitter.com/lwRYLVJYoh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024

وخاض أرسنال المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس الذي تعرض لإصابة طفيفة في ركبته خلال التدريبات، كما ارتأى مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إشراك الجناح رئيس نلسون بدلا من البرازيلي غابرييل مارتينيلي.

وشهدت مباريات الدور ذاته، التي أجريت اليوم الأحد، فوز مانشستر سيتي على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، وفوز ويست بروميتش على ألدرشوت تاون 4-1 وريكسهام على شروزبري بهدف نظيف.