"كاف" يرفع قيمة المكافآت المالية لكأس أمم أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة المكافآت المالية لبطولة كأس الأمم 2023 بنسبة 40% قبل أيام من انطلاق المسابقة بساحل العاج يوم 13 من الشهر الجاري.

وذكر "الكاف" -عبر موقعه الإلكتروني- أن المكتب التنفيذي قرر زيادة جوائز البطولة بدءا من نسخة ساحل العاج، حيث يحصل الفائز باللقب على 7 ملايين دولار.

CAF Increases AFCON Prize Money by 40%https://t.co/4j3jM6RaM5 — CAF Media (@CAF_Media) January 4, 2024

وأضاف "سيحصل الوصيف علي 4 ملايين دولار بينما يحصل كل منتخب تأهل لنصف نهائي البطولة على 2.5 مليون دولار، ومليون و300 ألف دولار لكل منتخب تأهل إلى دور الثمانية".

وقال رئيس "الكاف" باتريس موتسيبي "حقق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى".

وأضاف "زدنا الجائزة المالية للفائز بالكأس. واثق من أن جزءا من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضا جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلاً عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها".

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆:

CAF increases AFCON prize money by 40% The Winner will receive USD 7 000 000. Runner-up: USD 4 000 000. Two Semi-finalist: USD 2 500 000 Quarter-finalist: USD 1 300 000. pic.twitter.com/9iZnUkfCCI — @Piusayinor (@PiusAyinor) January 4, 2024

وتستضيف ساحل العاج "كوت ديفوار" في نسختها الـ34 خلال الفترة من 13 الشهر الجاري حتى 11 فبراير/شباط القادم.

ويُشارك 24 فريقًا في البطولة، في مقدمتها مصر حاملة الرقم القياسي بـ7 ألقاب.

وتُفتتح المسابقة القارية بلقاء يجمع المنتخب المضيف وحامل اللقب مرتين مع غينيا بيساو التي لم تحقق بعد أي فوز في 3 مشاركات سابقة، يوم 13 من الشهر الحالي على ملعب "الحسن واتارا" الذي يسع 60 ألف متفرّج في أبيدجان.