قائمة غينيا بيساو النهائية في كأس أمم أفريقيا 2023

كشف باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو النقاب عن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 11 فبراير/شباط المقبل.

ويأمل منتخب "الثعالب" خلال مشاركته الرابعة على التوالي بـ"الكان" في تجاوز عتبة دور المجموعات للمرة الأولى بعد إخفاقه في النسخ الثلاث الماضية (2017 و2019 و2021).

وتخوض غينيا بيساو النهائيات ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية وساحل العاج البلد المستضيف للبطولة.

🚨 OFFICIEL : La LISTE de la 🇬🇼 Guinée-Bissau pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/MJDe36mgHu — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 22, 2023

القائمة النهائية