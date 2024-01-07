قائمة غينيا بيساو النهائية في كأس أمم أفريقيا 2023
7/1/2024
كشف باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو النقاب عن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 11 فبراير/شباط المقبل.
ويأمل منتخب "الثعالب" خلال مشاركته الرابعة على التوالي بـ"الكان" في تجاوز عتبة دور المجموعات للمرة الأولى بعد إخفاقه في النسخ الثلاث الماضية (2017 و2019 و2021).
وتخوض غينيا بيساو النهائيات ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية وساحل العاج البلد المستضيف للبطولة.
🚨 OFFICIEL : La LISTE de la 🇬🇼 Guinée-Bissau pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/MJDe36mgHu
— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 22, 2023
القائمة النهائية
- حراس المرمى: جوناس مينديز (كالاماتا اليوناني )، فرناندو إمبادجي (ديبورتيفو لوغو الإسباني)، أوبارين دجوكو (بورينزالبلجيكي).
- المدافعون: مارسيلو غالو (فالنسيا الإسباني)، أوبا سانجانتي (دونكيرك الفرنسي)، سوري ماني (فيسيو البرتغالي)، فالي كاندي (ميتز الفرنسي)، إدغار لي (إسطنبول باشاك شهير التركي)، نانو (سامسون سبورالتركي)، هوبولانغ مينديز (ألميريا الإسباني)، جيفرسون إنكادا (فاركو المصري).
- لاعبو الوسط: نيتو غوميز (ماريتيمو البرتغالي)، دالسيو غوميز (أبويل نيقوسيا القبرصي)، ألفا سيميدو (الطائي السعودي)، موريتو كاساما (أومونيا القبرصي)، جانيو بيكل (غازي عنتاب التركي)، كارلوس ماني (قيصري سبورالتركي)، كارلوس غوميز (بولتون الإنجليزي).
- المهاجمون: ماما بالدي (ليون الفرنسي)، زينيو جانو (زولته فاريجيم البلجيكي)، فرانكولينو (ميتيلاند الدانماركي)، زي توربو (نوفغورود الروسي)، ماورو رودريغيز (يفردون السويسري)، فامانا كويزيرا (فيسيو البرتغالي)، مارسيانو (ألميريا الإسباني).
المصدر : مواقع إلكترونية