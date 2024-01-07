بعد إهداره ركلة جزاء أمام إنتر في الوقت القاتل .. مهاجم فيرونا يتلقى تهديدات بالقتل

تلقى المهاجم الفرنسي توما هنري وعائلته، تهديدات بالقتل بعد إهداره ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة خلال خسارة فريقه هيلاس فيرونا أمام مضيفه إنتر 1-2 ضمن المرحلة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكتب هنري (29 عاما) عبر حسابه على إنستغرام "إلى كل أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون كرة القدم أفضل من أي شخص آخر ويهينون عائلتي بينما يتمنون الموت لي ولعائلتي، أتمنى أن تجدوا السلام يوما ما في حياتكم الصغيرة".

وأدرك المهاجم الفرنسي التعادل لفيرونا في الدقيقة 74 بعد 45 ثانية فقط من دخوله إلى أرض الملعب بدلا من البوسني ميلان دوريتش (أسرع هدف يسجله بديل في الدوري الإيطالي هذا الموسم)، في ثالث أهدافه هذا الموسم، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن لمرمى الحارس السويسري يان سومر.

وتابع المهاجم الفرنسي "يوما تفوز وآخر تخسر، يوما تسجل وآخر تُهدر، هذه هي حياة لاعب كرة القدم وأنا فخور بأنني سجلت للمرة الثانية في مسيرتي بملعب سان سيرو".

هدف التعادل هيلاس فيرونا توماس هنري #انتر_فيرونا pic.twitter.com/RDure0a7cQ — أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) January 6, 2024

وارتدى هنري قميص نانت (2015-2016) من بين عدة أندية فرنسية، قبل أن يحترف في بلجيكا، وينضم إلى الدوري الإيطالي بداية مع فينيستيا (2021-2022) ثم فيرونا منذ 2022.

وتعرض هنري لتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في فبراير/شباط 2023، ليغيب عن موسم 2022-2023.

واقتنص إنتر المتصدر هدف الفوز أمام فيرونا بقرار تحكيمي، رغم العودة إلى حكم الفيديو المساعد واعتبره فيرونا "فاضحا وعديم الاحترام".

كما تعرض لاعبو إنتر لانتقادات بسبب الاحتفال عندما أهدر هنري ركلة الجزاء، حيث سخر منه اللاعبان الدوليان الإيطاليان فيديريكو ديماركو وفرانتشيسكو أتشيربي مباشرة بعد محاولته الفاشلة.