اليابان تحلق عاليا.. أغلى المنتخبات المشاركة في أمم آسيا 2023

بوجود نجوم عالميين مثل تاكيهيرو تومياسو وكاورو ميتوما، نجمي أرسنال وبرايتون الإنجليزيين، وتاكيفوسا كوبو لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، تزعّم المنتخب الياباني قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وتقام النسخة 18 من البطولة القارية العريقة في قطر في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل.

وفاقت القيمة السوقية لمنتخب "الساموراي" 316 مليون يورو، في حين احتل منتخب كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بقيمة 193 مليون يورو، وجاء المنتخب الإماراتي بين الخمسة الأوائل بـ32 مليون يورو، وناهزت القيمة السوقية للمنتخب القطري، بطل النسخة الماضية، 16 مليون يورو.

قائمة المنتخبات الـ24 الأغلى قيمة سوقية في "كأس آسيا" 2023:

اليابان (26 لاعبا): 316.95 مليون يورو.

316.95 مليون يورو. كوريا الجنوبية (26 لاعبا): 193 مليون يورو.

193 مليون يورو. إيران (26 لاعبا): 51.58 مليون يور.

51.58 مليون يور. أستراليا (26 لاعبا): 40.90 مليون يورو.

40.90 مليون يورو. الإمارات (26 لاعبا): 32.05 مليون يورو.

32.05 مليون يورو. أوزبكستان (26 لاعبا): 26.15 مليون يورو.

26.15 مليون يورو. السعودية (26 لاعبا): 23.30 مليون يورو.

📊TEAM VALUE AT AFC ASIAN CUP 2023 📈Japan 🇯🇵 is the team with the highest squad value (€316.95m) 📉 Kyrgyzstan 🇰🇬 and Hong Kong 🇭🇰 are the two teams with the lowest squad value (€6.25m) Data: Transfermark#AFC #AFCAsianCup #AsianCup2023 pic.twitter.com/XLhwpt2CZt — ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) January 6, 2024

منتخبات بقيمة سوقية أقل من 20 مليون يورو:

سوريا (26 لاعبا): 16.53 مليون يورو.

16.53 مليون يورو. قطر (26 لاعبا): 15.90 مليون يورو.

15.90 مليون يورو. الأردن (26 لاعبا): 13.13 مليون يورو.

13.13 مليون يورو. العراق (26 لاعبا): 11.63 مليون يورو.

11.63 مليون يورو. الصين (26 لاعبا): 11.33 مليون يورو.

منتخبات بقيمة سوقية أقل من 10 ملايين يورو:

البحرين (26 لاعبا): 9.68 ملايين يورو.

9.68 ملايين يورو. تايلند (26 لاعبا): 8.93 ملايين يورو.

8.93 ملايين يورو. إندونيسيا (26 لاعبا): 8.70 ملايين يورو.

8.70 ملايين يورو. عُمان (26 لاعبا): 7.50 ملايين يورو.

7.50 ملايين يورو. لبنان (26 لاعبا): 7.43 ملايين يورو.

7.43 ملايين يورو. طاجيكستان (26 لاعبا): 7.33 ملايين يورو.

منتخبات بقيمة سوقية أقل من 7 ملايين يورو: