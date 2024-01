اليابان تحلق عاليا.. أغلى المنتخبات المشاركة في أمم آسيا 2023

بوجود نجوم عالميين مثل تاكيهيرو تومياسو وكاورو ميتوما، نجمي أرسنال وبرايتون الإنجليزيين، وتاكيفوسا كوبو لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، تزعّم المنتخب الياباني قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وتقام النسخة 18 من البطولة القارية العريقة في قطر في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل.

وفاقت القيمة السوقية لمنتخب "الساموراي" 316 مليون يورو، في حين احتل منتخب كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بقيمة 193 مليون يورو، وجاء المنتخب الإماراتي بين الخمسة الأوائل بـ32 مليون يورو، وناهزت القيمة السوقية للمنتخب القطري، بطل النسخة الماضية، 16 مليون يورو.

قائمة المنتخبات الـ24 الأغلى قيمة سوقية في "كأس آسيا" 2023:

