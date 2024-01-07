أول مشاركة لدي بروين منذ أشهر.. مانشستر سيتي يكتسح هادرسفيلد بكأس الاتحاد الإنجليزي

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي بكرة القدم، باكتساحه ضيفه هادرسفيلد من دوري الدرجة الاولى، بخماسية نظيفة -اليوم الأحد- ليبلغ الدور الرابع في مباراة شهدت عودة قائده كيفن دي بروين بعد غياب عن الملاعب منذ مطلع الموسم الحالي بداعي الاصابة.

وكان سيتي تغلب على جاره يونايتد 2-1 في المباراة النهائية الموسم الماضي.

صمد هادرسفيلد 33 دقيقة، قبل أن يفتتح فيل فودن التسجيل وسرعان ما أضاف جوليان ألفاريز التسجيل بعد 4 دقائق من الهدف الأول.

The assist king has returned 👑@KevinDeBruyne is back to doing what he does back 🤝#EmiratesFACup pic.twitter.com/QI0WQHpEnX — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024

ثم شارك دي بروين في الدقيقة الـ57 بدلا من ألفاريز، وبعدها بدقيقة واحدة سجل مدافع هادرسفيلد بن جاكسون هدفا عكسيا في مرماه.

وأضاف فودن الهدف الرابع (65) وأضاف البديل البلجيكي جيريمي دوكو العائد هو الآخر من الإصابة، الهدف الخامس بتمريرة حاسمة من القائد دي بروين (74).

وسقط وست هام في فخ التعادل على أرضه مع بريستول سيتي من الدرجة الثانية 1-1 على الرغم من تقدمه مبكرا بواسطة جاريد بوين، وسيتعين عليه خوض الاعادة على أرض منافسه.

والامر ينطبق على نوتنغهام فوريست الذي تخلف على ملعبه أمام بلاكبول من الدرجة الثانية أيضا بهدفين دون رد، قبل أن ينجح في خطف التعادل 2-2.

وكان بلاكبول أخرج نوتنغهام فوريست بالذات من مسابقة الكأس الموسم الماضي.