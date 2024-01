أول مشاركة لدي بروين منذ أشهر.. مانشستر سيتي يكتسح هادرسفيلد بكأس الاتحاد الإنجليزي

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي بكرة القدم، باكتساحه ضيفه هادرسفيلد من دوري الدرجة الأولى، بخماسية نظيفة -اليوم الأحد- ليبلغ الدور الرابع في مباراة شهدت عودة قائده كيفن دي بروين بعد غياب عن الملاعب منذ مطلع الموسم الحالي بداعي الإصابة.

وكان سيتي تغلب على جاره يونايتد 2-1 في المباراة النهائية الموسم الماضي.

صمد هادرسفيلد 33 دقيقة، قبل أن يفتتح فيل فودن التسجيل وسرعان ما أضاف جوليان ألفاريز التسجيل بعد 4 دقائق من الهدف الأول.

The assist king has returned 👑@KevinDeBruyne is back to doing what he does back 🤝#EmiratesFACup pic.twitter.com/QI0WQHpEnX

