نيجيريا الأولى والمغرب ثانيا.. أغلى المنتخبات المشاركة بكأس أفريقيا 2023

يتربع منتخب نيجيريا، على قمة أعلى قيمة سوقية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم، المقررة بساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني الجاري، وحتى 11 فبراير/شباط المقبل.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص بالأرقام والإحصائيات، فإن ارتفاع قيمة منتخب "النسور الخضراء" يعود لقيمة نجومه العالية مثل فيكتور أوسيمين أغلى لاعب أفريقي (110 ملايين يورو) وفيكتور بونيفاس (40 مليون يورو) وأليكس أيوبي (28 مليون يورو) وصامويل تشوكويزي (23 مليون يورو).

وتقدر قيمة الـ25 لاعبا الذين سيمثلون نيجيريا في "الكان" بـ349.9 مليون يورو، مما يجعلهم على رأس القائمة الأكثر قيمة في البطولة، بينما جاء المنتخب المغربي ثاني أغلى قيمة والأول عربيا، متفوقا على الجزائر السادسة ومصر التاسعة وتونس في المركز الـ13.

وهذه قائمة المنتخبات الـ24 الأغلى قيمة سوقية في "الكان" 2023:

نيجيريا (25 لاعبا): 349.9 مليون يورو.

349.9 مليون يورو. المغرب (27 لاعبا): 347.4 مليون يورو.

347.4 مليون يورو. ساحل العاج (27 لاعبا): 334.58 مليون يورو.

334.58 مليون يورو. منتخب السنغال (27 لاعبا): 274.4 مليون يورو.

منتخبات بقيمة سوقية أقل من 200 مليون يورو:

غانا (27 لاعبا): 195.98 مليون يورو.

195.98 مليون يورو. الجزائر (25 لاعبا): 189.40 مليون يورو.

189.40 مليون يورو. مالي (27 لاعبا): 140.30 مليون يورو.

140.30 مليون يورو. الكاميرون (27 لاعبا): 137.85 مليون يورو.

137.85 مليون يورو. مصر (27 لاعبا): 135.80 مليون يورو.

135.80 مليون يورو. الكونغو الديمقراطية (24 لاعبا): 110.05 ملايين يورو.

منتخبات بقيمة سوقية أقل من 100 مليون يورو

بوركينا فاسو (26 لاعبا): 99 مليون يورو.

99 مليون يورو. غينيا (25 لاعبا): 89.53 مليون يورو.

89.53 مليون يورو. تونس (27 لاعبا): 63.20 مليون يورو.

منتخبات بقيمة سوقية أقل من 50 مليون يورو

غامبيا (23 لاعبا): 39.60 مليون يورو.

39.60 مليون يورو. زامبيا (27 لاعبا): 34.05 مليون يورو.

34.05 مليون يورو. الرأس الأخضر (26 لاعبا): 27.20 مليون يورو.

27.20 مليون يورو. غينيا بيساو (25 لاعبا): 25.85 مليون يورو.

25.85 مليون يورو. موزمبيق (23 لاعبا): 25.05 مليون يورو.

منتخبات بقيمة سوقية أقل من 20 مليون يورو

جنوب أفريقيا (23 لاعبا): 19.58 مليون يورو.

19.58 مليون يورو. أنغولا (22 لاعبا): 18.73 مليون يورو.

18.73 مليون يورو. موريتانيا (27 لاعبا): 12.18 مليون يورو.

منتخبات بقيمة سوقية أقل من 10 ملايين يورو