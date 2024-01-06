توقعات 2024.. صلاح يفوز بالكرة الذهبية ومانشستر سيتي يفقد لقب دوري الأبطال

مع بداية عام 2024، سحب خبراء موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص بالأرقام والإحصائيات، الكرة البلورية السحرية، ليحدقوا في المستقبل ويطلقوا التوقعات لما سيحدث الأشهر المقبلة في كرة القدم الأوروبية والعالمية.

وشملت التوقعات المتوجين المحتملين بأبرز الجوائز الكروية الفردية مثل هداف العالم وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والبطل المحتمل لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأيضا الفائز بلقب بطولة أمم أوروبا المقبلة في ألمانيا، إلى جانب أعلى صفقة يمكن إبرامها العام الحالي.

واستنادا لخبراتهم ورؤيتهم الاستشرافية في مجال الكرة العالمية، أطلق 4 خبراء إحصاء بالموقع الشهير توقعاتهم التالية:

من يتوج بالكرة الذهبية؟

تكهن 3 خبراء إحصاء بأن يرفع الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال الإسباني جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بينما كان هناك توقع وحيد من نصيب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

هداف العالم

يرى 3 خبراء أن النرويجي هالاند سيتوج بجائزة هداف العالم بنهاية العام الحالي، وسجل ماكينة "المان سيتي" التهديفية 50 هدفا العام الماضي، بينما تكهن رابعهم أن الإنجليزي هاري كين هو من سيتربع على "عرش" أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في ختام العام.

Will Cristiano Ronaldo extend his tally this Saturday against Al-Taawoun? 🥇 Ronaldo: ⁠53 goals⁠

🥈 Kane and Mbappé: 52 goals⁠

🥉 Haaland: 50 goals 🗂️: Most goals scored across all competitions in 2023 pic.twitter.com/VVVTqRpJB6 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 30, 2023

يذكر أن كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني سجل (52 هدفا) واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي العالم خلف البرتغالي رونالدو المتصدر بـ 53 هدفا.

بطل دوري أبطال أوروبا

استبعد الخبراء احتفاظ مانشستر سيتي بلقب البطولة القارية الأم، ورشح خبيران من الـ4 تتويج الريال باللقب الذي سبق له التتويج به 14 مرة (رقم قياسي) في المقابل توقع الآخر تتويج البايرن بلقبه السابع في تاريخه بينما ذهب آخر إلى تتويج أرسنال الإنجليزي بأول ألقابه في هذه المسابقة العريقة.

🏆 On this day in: • 2016: Real Madrid won their 11th CL title. • 2022: Real Madrid won their 14th CL title. ✨ Champions League heritage. pic.twitter.com/R4uUamiDl1 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 28, 2023

بطل كأس أمم أوروبا

على عكس توافق أغلبية الخبراء حول هداف العالم واسم الفائز بالكرة الذهبية، يبدو أن التنبؤ باسم بطل "يورو 2024" بدا صعبا على الثلاثي الذين توقعوا فوز 3 منتخبات باللقب القاري وهي إنجلترا وفرنسا والبرتغال، مستبعدين منتخب إيطاليا حامل لقب النسخة الأخيرة عام 2020.

صفقة العام

قد تحسم خلال هذا العام صفقات من الحجم الثقيل بحسب خبراء الإحصاء، ولعل أبرزها انتقال الفرنسي كيليان مبابي من سان جيرمان إلى ريال، والنيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي الإيطالي إلى تشلسي الإنجليزي، والموهبة الألمانية فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن إلى البايرن.