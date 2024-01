توقعات 2024.. صلاح يفوز بالكرة الذهبية ومانشستر سيتي يفقد لقب دوري الأبطال

مع بداية عام 2024، سحب خبراء موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص بالأرقام والإحصائيات، الكرة البلورية السحرية، ليحدقوا في المستقبل ويطلقوا التوقعات لما سيحدث الأشهر المقبلة في كرة القدم الأوروبية والعالمية.

وشملت التوقعات المتوجين المحتملين بأبرز الجوائز الكروية الفردية مثل هداف العالم وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والبطل المحتمل لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأيضا الفائز بلقب بطولة أمم أوروبا المقبلة في ألمانيا، إلى جانب أعلى صفقة يمكن إبرامها العام الحالي.

تكهن 3 خبراء إحصاء بأن يرفع الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال الإسباني جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بينما كان هناك توقع وحيد من نصيب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

يرى 3 خبراء أن النرويجي هالاند سيتوج بجائزة هداف العالم بنهاية العام الحالي، وسجل ماكينة "المان سيتي" التهديفية 50 هدفا العام الماضي، بينما تكهن رابعهم أن الإنجليزي هاري كين هو من سيتربع على "عرش" أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في ختام العام.

