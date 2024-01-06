بعد انتهاء مواجهة كأس إسبانيا.. خطة لاعبي "أراندينا" للحصول على قمصان نجوم الريال

لم ينصب تركيز لاعبي فريق أراندينا، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، على الظهور بوجه مشرف في مواجهة الليلة ضد ريال مدريد في الدور الـ32 من مسابقة كأس الملك لكرة القدم، بقدر اهتمامهم بكيفية الظفر بقمصان نجوم "الملكي" بعد نهاية المباراة.

وحرصا على عودة الجميع إلى منازلهم بذكرى لا تنسى من المواجهة النادرة مع "الميرينغي" أعد لاعبو أراندينا قائمة توضح اسم كل لاعب يقابله القميص الذي يرغب في الحصول عليه من ريال بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال خورخي غونزاليس "بيسكا" قائد الفريق "اقترحت هذه الفكرة في غرفة الملابس من أجل جمع أكبر عدد ممكن من القمصان، لأنه بخلاف ذلك سيرغب الجميع في نفس القميص".

شاهد.. غرفة تبديل ملابس ريال مدريد خلال مباراته في كأس ملك إسبانيا أمام فريق الدرجة الرابعة أراندينا pic.twitter.com/j8nkdXpZT1 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 6, 2024

وأضاف اللاعب "أعتقد أن جمال هذه المباراة هو أن يكون لها ذكرى. إذا تمكن ريال من مساعدتنا في الحصول على المزيد من القمصان، فسيكون ذلك موضع ترحيب".

ومن المثير للدهشة أن القميص الأكثر حضورا بالقائمة لم يكن للإنجليزي المتألق هذا الموسم جود بيلينغهام، وإنما لصانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش صاحب الكرة الذهبية عام 2018.

وعبر 9 من لاعبي أراندينا البالغ عددهم 20 لاعبا عن رغبتهم في الحصول على قميص النجم الكرواتي، واختار 3 منهم فقط الدولي الإنجليزي. ورغم غياب الألماني توني كروس عن اللقاء فإن لاعبين طلبا قميصه ومثلهما أرادا قميص البرازيلي رودريغو.

Voici la liste des maillots demandés par les joueurs d’Arandina. @marca pic.twitter.com/bxsFJALIrx — Madrid France (@Madrid_FRA) January 5, 2024

وليحصل كل لاعب على هديته من النادي الملكي، ستجرى قرعة بين اللاعبين المشاركين بعد المباراة، على أن يتم تسليم القمصان اليوم التالي خلال التدريبات.

ومواجهة الليلة هي الأولى لريال في مستهل حملة الدفاع عن اللقب المتوج به الموسم الماضي، وتوج "الملكي" بلقب كأس ملك 20 مرة في تاريخه.