رياضة|الجزائر

القائمة النهائية لمنتخب تنزانيا بكأس أمم أفريقيا

منتخب تنزانيا
منتخب تنزانيا يلعب في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية (مواقع التواصل)
6/1/2024-|آخر تحديث: 7/1/202412:56 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون غمار بطولة أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج.

واستبعد عمروش من قائمة تنزانيا النهائية (المكونة من 25 لاعبا) اللاعب علي ساماتا مهاجم باوك اليوناني وهداف المنتخب التنزاني.

وتشارك تنزانيا في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخها.

ويلعب المنتخب التنزاني خلال النهائيات القارية في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المغرب وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

قائمة منتخب تنزانيا في كأس أمم أفريقيا:

  • حراسة المرمى: كويسي كاواوا، وبينو كاكولانيا، وآيشي مانولا.
  • الدفاع: محمد حسين، وباكاري موامنييتو، وديكسون جوب، ونيكسون كيباباج، ومويندا، ولوساجو موايكندا، وآدم كاسا، وزيو شيبي نديتي، وميانو دانيلو، وجون مارك.
  • الوسط: مزاميرو ياسين، وسوسبيتر باجانا، ويوسف كاغوما، وأدولف بتيجيكو، وتارين ألاراخيا، وروبرتو نديتي، ولاداكي شاسامبي.
  • الهجوم: سيمون مسوفا، وكيبو دينيس، وعبدو الحمسي سليمان، وسعيد خميس، وإدوين بالوا.

ويخوض منتخب تنزانيا مباراة ودية على ملعب القاهرة أمام نظيره المصري -اليوم الأحد- استعدادا للبطولة القارية.

المصدر : مواقع إلكترونية