القائمة النهائية لمنتخب تنزانيا بكأس أمم أفريقيا

أعلن الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون غمار بطولة أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج.

واستبعد عمروش من قائمة تنزانيا النهائية (المكونة من 25 لاعبا) اللاعب علي ساماتا مهاجم باوك اليوناني وهداف المنتخب التنزاني.

وتشارك تنزانيا في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخها.

ويلعب المنتخب التنزاني خلال النهائيات القارية في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المغرب وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

خصم المغرب 🇲🇦 الأول في CAN 🏆 منتخب تنزانيا 🇹🇿 يواجه وديا منتخب مصر 🇪🇬 يوم 7 يناير القادم ! pic.twitter.com/d2acBBjDVL — 𝑨𝑩𝑶𝑼𝑱𝑨𝑫 𝑆𝑜𝑢𝑓𝑖𝑎𝑛𝑒 (@AbouJad_Talks) December 30, 2023

قائمة منتخب تنزانيا في كأس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: كويسي كاواوا، وبينو كاكولانيا، وآيشي مانولا.

كويسي كاواوا، وبينو كاكولانيا، وآيشي مانولا. الدفاع: محمد حسين، وباكاري موامنييتو، وديكسون جوب، ونيكسون كيباباج، ومويندا، ولوساجو موايكندا، وآدم كاسا، وزيو شيبي نديتي، وميانو دانيلو، وجون مارك.

محمد حسين، وباكاري موامنييتو، وديكسون جوب، ونيكسون كيباباج، ومويندا، ولوساجو موايكندا، وآدم كاسا، وزيو شيبي نديتي، وميانو دانيلو، وجون مارك. الوسط: مزاميرو ياسين، وسوسبيتر باجانا، ويوسف كاغوما، وأدولف بتيجيكو، وتارين ألاراخيا، وروبرتو نديتي، ولاداكي شاسامبي.

مزاميرو ياسين، وسوسبيتر باجانا، ويوسف كاغوما، وأدولف بتيجيكو، وتارين ألاراخيا، وروبرتو نديتي، ولاداكي شاسامبي. الهجوم: سيمون مسوفا، وكيبو دينيس، وعبدو الحمسي سليمان، وسعيد خميس، وإدوين بالوا.

ويخوض منتخب تنزانيا مباراة ودية على ملعب القاهرة أمام نظيره المصري -اليوم الأحد- استعدادا للبطولة القارية.